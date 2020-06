Alcántara y Díaz anuncian que donarán el 50% de sus dietas

Los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz anunciaron ayer que donarán el 50% de sus ingresos por participación en órganos del ayuntamiento. Es un gesto que ya propusieron hace unas semanas, en los grupos de trabajo que se constituyeron para la adopción de medidas para combatir el covid-19, y que ahora llevarán a la práctica. Ese importe que van a donar, y que cada semana se entregará a una institución, colectivo o asociación sin ánimo de lucro que «estén ayudando en estos momentos de crisis», lo estimaron ayer en un importe cercano a los 800 euros.

Alcántara y Díaz podrán participar en unas semanas en todos los consejos rectores de organismos autónomos, ya lo hacían en todas las comisiones informativas, además de en el pleno, lo que podría suponer un ingreso mensual cercano a los mil euros, pero su asignación económica está acotada. No pueden cobrar por su participación en los órganos del ayuntamiento una cantidad superior a la que ingresaban cuando pertenecían a Ciudadanos, grupo del que salieron tras las pasadas elecciones generales.

Tanto Alcántara como Díaz pueden participar por su condición de concejales no adscritos en todas las comisiones informativas del ayuntamiento y en todos los consejos rectores de los organismos autónomos. Son ocho con una periodicidad mensual, aunque algunos, como el consejo de Juventud, tienen en la práctica una periodicidad superior por su escaso contenido y presupuesto. El servicio de Intervención municipal ya aconsejó en sus informes a los presupuestos de 2020 la supresión de este organismo por su coste y lo mismo propuso para el de Deportes, entre otros motivos por llevar asociados ambos la figura de un coordinador que cuenta con una retribución elevada para unos presupuestos exiguos, en especial el del organismo autónomo de Juventud.

El reglamento orgánico municipal del ayuntamiento establece que los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, en este caso el de Cs. Cuando pertenecía a Cs, Alcántara, además de en el pleno de la corporación, participaba en las comisiones de Economía y de Turismo y Comercio, pero no cobraba por su asistencia a las mismas porque ingresaba media liberación como portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, unos 1.200 euros netos, ahora percibirá unos 1.000 si los órganos del ayuntamiento mantienen su periodicidad, de éstos la mitad los donará.

Díaz no cobrará por el total de lo que le correspondería por su participación en todas las comisiones informativas y consejos rectores, ya que antes de su salida de Ciudadanos podía percibir un máximo de 747 euros si todos los órganos en los que estaba mantenían su periodicidad.

Alcántara explicó ayer que esta donación se mantendrá «durante el tiempo que consideremos necesario, mientras que no salgamos de la crisis actual y sin descartar que se mantenga hasta el final de la legislatura».

Aunque en la corporación local están como concejales no adscritos, Alcántara y Díaz pertenecen a la formación política Cáceres Viva, que se constituyó con posterioridad a su entrada en la corporación.