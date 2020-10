Alcántara y Díaz demandan medidas fiscales diferenciadas para Cáceres

El liberalismo no sale de su sempiterna receta: bajar impuestos. Que no, hombre, que no, lo que hace falta en momentos de crisis es reforzar los servicios públicos (en el estado actual la sanidad más que nada) y para eso hay que recaudar más. Si una empresa decide instalarse en Cáceres porque vaya a obtener un descuento de 200 euros en la licencia de apertura, yo no confiaría mucho en el futuro de esa empresa.