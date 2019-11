Alcántara impulsa un nuevo partido que se presentará en «un par de semanas»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Partido político, plataforma... todas esas propuestas por y para Cáceres son muy interesantes. Los cacereños estamos hartos de ser los grandes olvidados, no sólo del país, sino de la región. Badajoz, siempre Badajoz. Hay que alzar la voz. Con la forma jurídica que sea. Salir a las calles y gritar. Y por supuesto, sin estar sometidos a directrices aburdas de partidos nacionales que no tienen ni idea de política local. Claro que sí. Pero Alcántara y los de la Plataforma deberían hablar, haber si vamos a estar ahora con un montón de propuestas locales que no vamos a saber ni a quien dar el voto.