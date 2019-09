Alcántara: "No nos gusta que se quiera extraer y procesar el litio sin más contraprestación para la ciudad"

Todo lo que diga Ciudadanos sobre el proyecto de la mina de litio en Valdeflores es relevante porque ha venido teniendo un posicionamiento diferente a los demás grupos políticos municipales. Esta mañana su portavoz en el ayuntamiento, Francisco Alcántara, ha vuelto a exponer que su partido no está diciendo sí a la mina, sino "a explorar las necesidades reales que tiene el proyecto", una iniciativa que requiere "un análisis riguroso medioambiental, que no se ha hecho, y socioeconómico".

Hasta aquí nada nuevo, es lo que han venido diciendo los liberales desde hace meses. Pero esta mañana Alcántara ha introducido un elemento nuevo en el posicionamiento de Cs al poner dos reparos. Lo ha hecho cuando ha dicho que no les gusta del proyecto que "se quiera extraer y procesar el litio sin más contraprestaciones para la ciudad y tampoco nos gusta que el promotor sea una multinacional que cotiza en la bolsa de Australia, pero cuyo objeto exclusivo es la mina de litio de Cáceres; esto no nos gusta, creemos que resta solvencia al concepto que todos tenemos de multinacional que cotiza en bolsa".

La tercera cosa que ha dicho que no gusta a su partido, y esto ya no es nuevo, es que con el posicionamiento en contra que se están encontrado los promotores sin que aún se haya examinado toda la documentación se genera "incertidumbre jurídica en los promotores". "Se desdeñan posibilidades de inversión cuando el empleo debe ser una de las prioridades absolutas del ayuntamiento, con altas tasas de desempleo --en la ciudad-- y además en un entorno de deterioro de la economía (...) vamos a un deterioro de la situación, según las últimas estadísticas de empleo, y no nos gusta una negativa política por principio".

Alcántara ha insistido en que el posicionamiento de su partido es que "si tenemos tanto litio y es tan necesario para la industria del automóvil, que esta industria nos compense instalando sus factorías de automóviles y de baterías en la ciudad, esta es la estrategia que tenía que seguir nuestro alcalde y no esconderse tras la pancarta del 'no' a la mina. Debemos exigir compensaciones para la ciudad, esa es la estrategia correcta que nos falta"