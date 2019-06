Alexa confiesa que Elena es la alcaldesa

Alexa es el asistente virtual controlado por voz creado por Amazon, y lanzado en noviembre de 2014 junto a su línea de altavoces inteligentes Echo. Su nombre fue elegido por tener una consonante fuerte al principio e incluir una x, algo que haría que el asistente reconociese más fácil su nombre, y también en honor a la Biblioteca de Alejandría. El funcionamiento de Alexa es muy parecido al de otros asistentes como Google Assistant, Siri y Cortana. Empiezas invocándolo diciendo su nombre, momento en el que el altavoz se pondrá a escuchar. Entonces debes decirle un comando con tu voz, reconocerá lo que le preguntas y te dirá una respuesta.

Ayer le lanzamos la siguiente cuestión: «¿Alexa, quién es el nuevo alcalde de Cáceres?», a lo que respondió: «El alcalde de Cáceres se llama María Elena Nevado del Campo». Tras el fallo, tratamos de corregir: «Alexa, te has equivocado, el alcalde de Cáceres se llama Luis Salaya». Y zanjó: «Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado».

Efectivamente, Alexa puede realizar una variedad de tareas simples, como reproducir música o darte las condiciones del tiempo, pero no es tan inteligente como lo pintan. Y en el caso que nos ocupa, resbaló, y eso que le pusimos música de Leiva, que tanto le gusta al nuevo alcalde, pero ni por esas. Desde el pasado sábado, y después de ocho años al frente de la alcaldía Elena Nevado ya es diputada en la Asamblea de Extremadura y Salaya es el alcalde, que para eso ganó las elecciones con la mayoría de votos de los cacereños.

Sobre Salaya diremos varias cosas, que nos gusta que haya acudido con mochila a trabajar y que deseamos que esa mochila no termine siendo una carga para él o un mero postureo que acabe en tan solo unos días. Y aunque ya lo sabe, hay que decirle a Salaya que tiene que gobernar para todos, y que pese a que la imagen de la portada de este diario con su perra Landa («sin bozal», le afearon en las redes) y su hermano Ricardo con una camiseta de Jurassic Park, nos ha encantado, y que aunque nos parece genial que acuda a ver a Las Ritas o que vaya al concierto de Leiva, Cáceres es todo eso, pero también mucho más, y que para darle color a Cáceres, como él dice, hay que contar con todas las tonalidades del arcoiris, sobre todo cuando se gobierna en minoría.

Me causa algo de inquietud que muchos de los concejales que van a dirigir los designios de esta ciudad no tengan hijos. Lo digo porque no es lo mismo llenar el carro de la compra para uno que para cuatro, que no es lo mismo programarte las vacaciones para ti o directamente no poderte ir de vacaciones porque tu sueldo no te da para cumplir el sueño de una familia media cacereña y porque no es lo mismo tener un trabajo para ti que tenerlo para los hijos, que son, todo hay que decirlo, un cheque sin fondo para toda la vida. No obstante, y aunque algunos no sean padres, si los concejales tienen en cuenta estas premisas y las sienten como propias, habrán recorrido parte del camino para llegar con éxito a la meta.

Están bien, por otro lado, los golpes efectistas de Salaya, así a lo Pedro Sánchez, pero hay que poner los pies en la tierra, y ponerlos cuanto antes, que ya saben ustedes que en Cáceres eso de los golpes de efecto a veces rechina tanto que empiezan a saltar todas las alarmas. De manera que, aun sintiéndonos cómodos con las camisetas, con las deportivas, en ese Cáceres que enarbola la cultura como motor de desarrollo, hay algo que está claro: que la gente tiene que comer, y que para comer tienen que trabajar, y que para trabajar tiene que haber empresas, y que para que haya empresas tiene que haber un nudo intermodal y de comunicación lo suficientemente potente como para que nuestra ciudad se ponga definitivamente en el mapa y la vanguardia.

Por último y para todos aquellos que critican la edad de Salaya y que afean que llegue a la alcaldía con 30 años (mañana cumple 31 y es uno de los alcaldes más jóvenes de las capitales de provincia españolas), hay que recordar que Felipe González tenía 32 años cuando comenzó a gobernar y Juan Carlos I, 37 al iniciar su reinado. No entiendo a aquellos que relacionan la juventud con la ineficacia, no comprendo a quienes denostan la fuerza, el vigor, los ideales y la ilusión de los que empiezan. Si Salaya se reúne del equipo adecuado, si escucha con atención los consejos de los sabios de su partido y, sobre todo, si no pierde el contacto con la calle y es capaz de cogerle el pulso a Cáceres en su conjunto, no tiene nada que temer. Ahora es su hora, la de demostrar que con talante y mano derecha y mano izquierda podrá gobernar. Aunque, no hay que olvidarlo, siempre y cuando se tenga una oposición responsable que no dé la estampida y que revuelva el plenario a mitad de legislatura.

Pero la vida, señores, no está en el ayuntamiento, aunque a veces lo parezca. La vida está en la calle, en aquellos que madrugan, en el Bar Don Pancho, que durante 20 años regentó Imanol Falké. Ahora, detrás de la barra de este clásico de Colón está Jose, que teniendo este nombre tan castizo, es chino (qué ricos los rejos del Don Pancho). La vida también está en el Ornella, que abrieron en el Espiri hace 20 años Poli y María. Tienen desayunos, comidas caseras y tapas de la tierra, pero con lo que me quedo es con esa ensalada con tomates de ‘Graná’.

Y la vida, y como colofón, también está en el arte. Juanjo Narbón nos ha escrito: «Hola a todos. Os escribo desde Roma. Esta tarde, en el Palacio Ferrajoli (Piazza Colonna), ha tenido lugar la presentación e inauguración de ‘Caput Mundi Arte-Roma 2019 Premio Giulio Cesare’, en la que participo con la obra ‘La mirada de Manuel’. El escenario no ha podido ser mejor, con sus salas del siglo XVI, en las que te sentías invitado de otra época. Tampoco los organizadores, que con su amabilidad, profesionalidad y amor al arte, han hecho del evento una tarde inolvidable. Gracias a todos ellos y enhorabuena a los artistas participantes». Qué alegría ver a Narbón, el artista que debería ser más debidamente reconocido por Cáceres, y qué alegría verlo en la imagen con ese cuadro magnífico de El Bola, otro artista, de LaBotika en este caso, al que Alexa, si quiere ser alguien, tendría que reconocer.