Del alquiler... al calvario

Rafael L. y Ana Inés P., de 82 y 83 años, respectivamente, alquilaron hace dos años un piso de su propiedad en la barriada cacereña de Pinilla. Confiaban en poder completar los 840 que cobra Rafael de la pensión que le ha quedado como autónomo, con esta cuota mensual de 300 euros de arriendo. No ha podido ser. Ya les deben 7.200 euros porque la inquilina lleva dos años sin pagar la vivienda, además de 1.300 de luz y unos 800 de agua. Y no solo eso. Rafael y Ana deben seguir costeando la comunidad, que ahora ha subido a 80 euros cada mes porque el bloque quiere instalar un ascensor.

La situación ha sido denunciada por los hijos del matrimonio, que no comprenden «cómo pueden pasar estas cosas». «La gente que no cumple no tiene ninguna consecuencia, pero la que cumple sí paga. El mundo al revés», lamenta Juani L., una de las hijas. «Las personas trabajan para tener un futuro y una jubilación digna, y no para que alguien llegue a tu casa y viva gratis con los suministros pagados a costa de dos jubilados», recrimina. « La lentitud de la justicia es desesperante --agrega--, y encima algunos políticos promueven estas actitudes, que me parece muy bien, pero entonces que los servicios sociales se hagan cargo y no mis padres», recrimina.

Todo empezó en julio de 2018, cuando el matrimonio alquilo su piso a una mujer con un menor. «Le gustó y dijo que quería entrar lo antes posible, fue una empresa a limpiar y nosotros a pintar, y comentó que todo le parecía muy bien», relata Juani L. En los primeros meses no hubo problemas, pero a finales de 2018 comenzaron los retrasos en el alquiler, aunque la inquilina iba haciendo frente a las cuotas. Ya en marzo de 2019 dejo de pagar. Aquel mes abonó la última. La familia propietaria pensó que la mujer no estaba atravesando por un buen momento y dejó un margen de tiempo prudente, pero le recordaron que tenía que cumplir con sus obligaciones. Entonces la inquilina mantuvo una discusión con la hija. «Aquello nos dejó claro que no íbamos a recibir ningún dinero y que tampoco tenía intención de dejar el piso libre», relata Juani. La inquilina alegó en aquel momento que existía una humedad y la pareja de ésta, que se había ido a vivir al mismo piso, se ofreció a arreglarla a cambio de descontar un dinero de la deuda, «pero rompieron y tampoco fue posible».

Hacia mayo de 2019 ya se estaban acumulando las facturas de agua y luz sin pagar, que repercutían en el bolsillo del matrimonio. «Pensamos que lo mejor era que se marchara aunque no recuperáramos nunca las mensualidades que nos debía. Mi padre no le renovó el contrato y dio aviso en los plazos correspondientes. Esperamos sin poner ninguna demanda, pero a final de septiembre, viendo que nada hacía efecto, tuvimos que ir al juzgado para presentarla», relata la hija de los titulares.

La denuncia puesta en septiembre de 2019 no se admitió a trámite hasta diciembre. Aunque el juicio era rápido, se fechó para el 1 de abril, y la pandemia lo pospuso hasta septiembre de 2020. Finalmente, la sentencia condenó a pagar a la inquilina, «pero como no vimos ninguna intención por su parte, pusimos el pasado noviembre una segunda demanda en la que pedimos el desahucio por impago», cuenta la hija. Cuatro meses después aún no se sabe si será admitida a trámite. «Mientras, nosotros estamos pagando un abogado y ella dispone de asistencia jurídica gratuita. Y mi sobrina en pleno ERTE costeándose un alquiler cuando sus abuelos tienen un piso ocupado. Los derechos solo asisten a los que incumplen», critica Juani.

Las facturas crecen

Tampoco han podido cortar los suministros de agua y luz para evitar que las facturas se le sigan acumulando al matrimonio, porque hubieran incurrido en una coacción. «Aconsejaron a mis padres que dejaran de pagar los recibos, pero con el estado de alarma tampoco se interrumpe la electricidad, y ahí siguen llegando facturas». Hasta ahora van unos 1.300 de luz que sumados a los 800 de agua y 7.200 de alquiler suman en torno a 9.300 euros a costa de dos jubilados.