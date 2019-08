Alzapiernas desvela su nuevo trazado

“Lo sentimos por las personas con discapacidad y por los mayores, que no podrán pasar por Alzapiernas”. O sea, los discapacitados como antes, pero la gente mayor? Acaso son cojos? Acaso no subían antes? Acaso el último tramo no va a ser más fácil gracias a las escaleras mecánicas? Y de la gente que va con maletas? No será más fácil ahora?