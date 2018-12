El Amazon cacereño echa a andar

Durante 2017 el comercio electrónico tuvo 1.600 millones de usuarios en todo el mundo que gastaron 2 billones de euros, cifra que podría no aumentar, sino duplicarse, en el año 2020. En España, una de cada diez compras ya se realiza por internet. El comercio no puede vivir de espaldas a la red, tampoco en Cáceres. El empresario tiene que salir del mostrador para subirse a la nube. Pero... ¿cómo editar una página web? ¿a qué empresa confiar la tarea? ¿qué proveedor tecnológico puede ayudarme? ¿Cuánto cuesta? El próximo jueves comenzará a funcionar una original plataforma que aglutina a comerciantes de la provincia cacereña y que les resuelve de un plumazo, sin costes, esta entrada en el e-commerce, poniendo sus productos a disposición del resto del mundo.

Es el ‘Amazón’ cacereño, que nace como la mayor comunidad virtual de empresas y autónomos de la provincia, a la que se podrá acceder a través de la dirección ‘www.caceresdigital.es’ para que el valor de las compras se quede en la tierra, comenzando por la campaña de Navidad. Este singular proyecto llega pilotado desde la Cámara de Comercio de Cáceres y antes de ponerse en marcha ya reúne a casi un centenar de empresas de distintos puntos (Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Miajadas...). Se trata de la primera plataforma en su modalidad creada en la provincia con soporte público, financiada por la Secretaría de Estado de Comercio (20%) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (80%), dentro del Programa de Comercio Minorista. La iniciativa ha sido catalogada de ‘buenas prácticas’ por la Comisión Europea.

«Puesto que actualmente se puede vender cualquier producto y servicio por internet, la plataforma inicia su andadura con 1.100 referencias ya subidas, pertenecientes a negocios de distintos sectores como textil, moda de niños, herbolarios, zapaterías, ferreterías, librerías, regalos... Pero también ofrece servicios, desde empresas de reforma a gabinetes de psicología», explica Laura Moreno Rubio, coordinadora del programa desde la Cámara de Comercio de Cáceres.

El trabajo ha sido duro. La plataforma lleva año y medio en gestación. Para ello, la Cámara ha involucrado directamente a los empresarios y comerciantes a través de sus asociaciones en distintos puntos de la geografía cacereña. Su participación y empeño ha sido fundamental a la hora de transmitir las ventajas de esta iniciativa a sus asociados.

Y es que la Cámara ha detectado que el salto al comercio electrónico resulta un hándicap para un sector formado mayoritariamente por pymes y autónomos, con poco tiempo y recursos. «El objetivo es ayudar al comercio y a todo tipo de empresas a dar el salto, facilitándoles su propia página web adherida a una plataforma con todas las ventajas que ello conlleva, para que no vayan solos en este mundo de la venta on line», subraya Laura Moreno. De este modo solventan los principales inconvenientes y arrancan con la asignatura más difícil y decisiva ya superada: lograr un buen posicionamiento en la red, de manera que el usuario tenga la plataforma a la vista nada más acceder a los buscadores.

FUERTE RESPALDO TÉCNICO / De hecho, «contamos con una empresa muy potente para el soporte técnico, denominada Hermeneus, que ya ha desarrollado trabajos similares con mucho éxito en ciudades de necesidades tan distintas como Madrid, Málaga, Vizcaya o Badajoz», destaca la responsable del programa.

Y todo ello de forma completamente gratuita para los comerciantes que se han sumado a la plataforma, que no abonarán la puesta en marcha ni tampoco el primer año de pertenencia, lo que les supondrá un ahorro de entre 600 y 1000 €. A continuación, el coste por año será de 242 € (IVA incluido) sin obligatoriedad de pertenencia. Las empresas que deseen integrarse solo deben acudir a la Cámara de Comercio o a la entidad bancaria colaboradora que es Banco Caixa Geral. A medida que se vayan incorporando dispondrá también de un mes para la edición de la web y otros doce meses libres de gastos, a contar desde su inicio.

Si se trata de una plataforma fácil y cómoda para el empresario, lo es mucho más para el usuario. «Tiene un funcionamiento muy intuitivo, similar a las ya existentes, puesto que el ciudadano está acostumbrado a comprar por internet. Nada más entrar en ‘www.caceresdigital.es’ encuentras un menú desplegable con las distintas categorías y familias de productos, y otro con todas las empresas adheridas. Dispones de un buscador, un mapa de la provincia de Cáceres donde aparecen las geolocalizaciones de las empresas, y un proceso de compra muy sencillo que te permite echar al carrito los productos seleccionados de una sola tienda o de varias», detalla Laura Moreno.

La plataforma ofrece a las empresas integradas cuatro sistemas de pago a elegir: tarjeta bancaria, PayPal, transferencia bancaria y pago en mano (se reservan los productos y se recogen en la tienda). Además, cuenta con un gestor de pedidos para un control óptimo de las ventas, y plantea soluciones de transporte.

PLENA INDEPENDENCIA / «En definitiva, desde la Cámara queremos llevar al empresario de la mano hacia el comercio electrónico, porque no es el futuro, esto es el presente», indica la coordinadora. Se trata además de una herramienta que da plena independencia al comerciante, «que puede trasladar su política de empresa a la tienda on line, totalmente libre y autoeditable». De hecho, no existen comisiones por venta a ninguna empresa ni entidad bancaria (salvo por el uso del datáfono virtual, quien lo solicite).

Por otro lado, la plataforma valora las distintas situaciones a las que se puede enfrentar un empresario, de modo que le permite darse de alta o baja cuando lo considere, hacer una pausa en su actividad virtual, comunicar ciertas circunstancias a los clientes e incluso enlazar con una primera web que ya tuvieran confeccionada. «Merece la pena dar el paso porque en muchos casos ha ido mejor la tienda on line que la física. Resulta curioso que los empresarios nos planteen más dudas antes de tomar la decisión que cuando ya han dado el paso», concluye Laura Moreno.