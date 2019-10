Amores mantiene su primera reunión el con Gobierno local como edil no adscrito

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Sr Amores, por ética debería dimitir a usted no le votaron fue a Vox. Si se queda da que pensar que le le importa mas el dineral que se está llevando.. Usted era un verso suelto en Vox, será buena persona no lo dudo, pero no estaba haciendo oposición, el psoe con usted se estaba frotando las manos ... parecía más un concejal del psoe que de la oposición.