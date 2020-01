Amores propone cambiar el nombre de la avenida de Primo de Rivera y del parque de Calvo Sotelo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

También ya puestos que quiten el parque de Canovas, que era un partidario del esclavismo. Entre quitar cruces, calles, no vamos a saber ni donde vivimos. Cuando resuelvan todos los problemas de la ciudad, los importantes, podían luego a liarse a cambiar calles o parques. Porque para pagar a alguien por hacer eso se lo pueden pagar a cualquiera, que hagan su trabajo, política de empleo, recomedalación de calles, los problemas habituales que tiene el ciudadano y mejorar la ciudad, o sea, trabajar … no vivir del cuento como acaban haciendo todos. A los políticos se les paga para que hagan su trabajo, no para jugar la monopoly poniendo y quitando nombres de calles. Si dedican tiempo a eso es porque se lo están quitando a cosas realmente importantes … que se preocupen porque cierran los negocios, del porque la economía de Cáceres va en picado, de las obras eternas … de eso deberían preocuparse.