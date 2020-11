Anni B. Sweet: "Ver que la gente tiene ganas de conciertos da esperanza"

El título que da nombre a su último disco podría parecer premonitorio a la realidad actual. Ella confirma que no lo es, aunque el lanzamiento de ‘Universo por estrenar’ de Anni B. Sweet (Málaga, 1987) coincide con un momento en el que el sector musical se debate para readaptar sus formatos para sobrevivir a la pandemia. Bien conocida entre el público extremeño por su paso por el festival Contempopránea en varias ocasiones, este viernes hace parada en el Gran Teatro cacereño para presentar en un acústico (20.30 horas) los nuevos temas de un trabajo en el que conserva su sello intimista en las letras pero rompe en estilo y ritmo con su repertorio de estos diez últimos años.

--En tiempo de oleada de cancelaciones y salas a punto de cerrar, ¿qué supone volver al directo?

--Aparte de la visión económica, para los que vivimos con esto, tocar en directo es una necesidad, ahora es ver una gota de agua en Marte. Ver que hay ganas y que la gente sigue ahí, da esperanza. No entiendo por qué se decidió dejar de lado a la cultura, en nuestro país se tiende a pensar que es un mero entretenimiento, un lujo y eso es catastrófico, se habla del sector con mucha frialdad.

--Y mientras tanto los conciertos han tenido que reinventarse, la vuelta en Cáceres es un teatro, ¿cómo lleva que los directos sean en butacas y con distancias?

--Intento verlo desde una forma romántica, como una experiencia. En un acústico es más fácil que en un concierto con banda que es más energético y quieres bailar. Los conciertos a los que he ido en los últimos meses los he vivido de una forma distinta, tranquila y atendiendo a los detalles.



--En la música en el confinamiento se ha vivido con dualidad, para muchos ha servido para crear y para otros, nada ¿ha sido productivo creativamente hablando?

--Ha habido silencio. Siempre piensas en un momento en el que se pare todo para parar y preparar canciones y cuando llegó ese momento, ha sido imposible porque tenía en la cabeza en otro sitio. Musicalmente no estaba ahí, estaba triste para escribir. Sí me puse a dibujar que hacía diez años que no lo hacía y he leído más que nunca. Este momento traerá sensaciones en un futuro.

-En cuanto al nuevo disco, después de una carrera componiendo en inglés, este está compuesto íntegro en castellano, ¿a qué se debe el cambio?

--Fue fruto de la curiosidad. Después de tantos años, la gente me decía tienes que componer en castellano y después de escucharlo y probarlo abrí una puerta infinita.

--También explora otros terrenos musicales.

--Sí, antes los discos eran más íntimos, más recogidos y en este hay psicodelia.

--¿Y sobre el directo de Cáceres?

--Será íntimo. Del público extremeño tengo buen recuerdo, es un cercano, te sientes arropado, si te sientes así en una ciudad, te la guardas. Estará centrado en el disco nuevo pero tocaré temas en inglés o alguna versión, según el tipo de concierto, así haré.