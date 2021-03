Un año sin Cirugía Vascular y sin expectativas de apertura

Cáceres cumple un año sin el servicio de Cirugía Vascular y Angiología. Desde febrero del año pasado todos los pacientes con dolencias de tipo vascular son derivados a Badajoz, referencia de esta área en la región. El problema es que no es un cierre cualquiera, sino que esta especialidad trata sobre todo enfermedades graves y en algunos casos con una alta mortalidad, como puede ser un aneurisma, que requiere una intervención de urgencia y en la que el tiempo juega un papel fundamental. Ahora, cualquier persona que ingrese y necesite una intervención de este tipo, tiene que ser trasladada a Badajoz. Ya se han denunciado casos en los que el paciente no ha llegado con vida al quirófano.

El servicio se cerró por las diferencias que existían entre los cuatro profesionales del equipo (dos funcionarios y otros dos sin plaza). La situación fue tal que llegó un momento en el que el área no tenía médicos porque los cuatro se habían dado de baja por diferentes motivos. Ante esto, el Servicio Extremeño de Salud (SES) tomó la decisión de desmantelar el servicio y despedir a dos de sus cirujanos (los que no eran fijos). A los otros dos los trasladó a Badajoz. De tal forma que en Cáceres, desde hace un año, no hay ningún facultativo de esta especialidad. Esto significa que, para retomar la actividad del área, sería necesario crear un nuevo servicio y contratar a más plantilla.

El debate sobre la necesidad de la reapertura de Cirugía Vascular volvió a abrirse este jueves con la propuesta de impulso presentada por Ciudadanos en el pleno de la Asamblea de Extremadura. Fue apoyada por todos los grupos, que manifestaron su respaldo a su puesta en marcha durante este año, lo que supondría dotar al servicio con cinco profesionales. La formación naranja pedía además que se incluyan las plazas necesarias para reabrir el servicio en la próxima oferta de empleo público del Servicio Extremeño de Salud (SES).

También se ha pronunciado sobre este asunto la plataforma Deficiencias SES Cáceres, que se creó precisamente a raíz del cierre de Cirugía Vascular y que reclama mejoras en el área de salud de Cáceres. Este colectivo salió incluso a la calle para protestar por la situación que se vive en la zona sanitaria cacereña (reunió a medio millar de personas). «El problema que había era de patio de colegio pero la solución que se dio fue cerrar y eso no es una solución porque hay personas que su vida está en peligro», afirma la portavoz de la plataforma, Inés Suárez.

En una entrevista concedida a este diario por el gerente del área de salud, David Zambrano, aseguró que la infraestructura está preparada, con las consultas y los quirófanos, pero incidió en que la reapertura no depende de Sanidad. Este periódico ha preguntado por este asunto a la consejería que lidera José María Vergeles, pero no aclara si contempla su puesta en marcha a corto plazo. Se limitó a afirmar que «en este momento no hay fechas, cuando las haya, se anunciará públicamente».