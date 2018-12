Aprobada la línea de autobús al nuevo hospital de Cáceres con un coste anual de 146.000 euros

Una vez más entra en juego la prepotencia del partido popular que considera a los ciudadanos como "vasallos" y por eso ellos ordenan y mandan. En primer lugar se han debido unir con las asociaciones de vecinos para ver el trayecto del autobús. Por poner un ejemplo las personas que viven en la Avenida de Alemania a la altura de Renfe si quiere coger actualmente un autobús para el Hospital tiene que ir enfrente del Múltiple, línea 7 u 8, o coges un taxis. Y me imagino que pasará lo mismo. De ser así, Sra. Alcaldesa implante el "bono con trasbordo". Tampoco considero que la línea del Hospital nuevo para en el campus y tampoco en la cárcel. Mejor Sra. Nevado que se vaya y deje a otros para ver que hacen. Porque su gestión es.............................. ,se me ocurren muchos calificativos, pero por respeto no se los digo. Y así en toda España, salvo casos raros que no los conozco. Y la que van a liar en Andalulcía. Sra. Nevado mis mejores deseos para vd. en el año 2019, pero no a nivel político.