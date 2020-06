El arte que rompe el hielo

Lleva por título ‘Fase 4: venta de arte inevitable’, y demuestra la «clara resiliencia de artistas y hosteleros en un intento de reinventar las formas de sobrevivir en tiempos de pandemia». Así lo explica Casalontana, nombre artístico de Hernán Pacheco Puig, que acaba de abrir una de las primeras exposiciones que han roto el hielo en la capital cacereña, concretamente en la tapería-restaurante ‘El Octavo Arte’ (G. Ezponda).

El autor deja patente que, con ventas o no, con espectadores o sin ellos, no puede evitar sacar lo mejor de sí, «porque el arte, por suerte, no es una profesión sino un modo de vida», explica. De ahí esta selección de obras sobre papel en distintas técnicas pláticas.

Dadas las especiales circunstancias, el autor ofrece la posibilidad de concertar citas previas a fin de garantizar un número de visitantes adecuado, la mejor atención en la explicación de los procesos, «y el acto necesario de compartir y poner en común», señala.

Esta muestra también pretende premiar la confianza de los coleccionistas o compradores, que están acogiendo la muestra de muy buen grado. Entre todos los que adquieran una obra, se sorteará una creación realizada con las mismas técnicas «y con los mejores deseos por un esfuerzo recompensado y recíproco».