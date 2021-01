Asfixia económica de la Montaña, que cerrará parcialmente el santuario

El mayordomo de la Cofradía de la Virgen de la Montaña, Juan Carlos Fernández Rincón, alertó ayer del problema de financiación que está sufriendo la hermandad de la patrona de Cáceres. En un comunicado oficial habló incluso de «un deterioro más que considerable» en su situación económica, «ya que algunos gastos -dijo- son difíciles de soportar sin los ingresos que produce el novenario anual durante la bajada de la imagen a la ciudad».

Ante el momento que estamos viviendo en España y concretamente en Cáceres a consecuencia de la pandemia, las visitas al santuario se han visto reducidas «en un grado inimaginable», tanto de turismo como de ciudadanos cacereños, y por ello la situación económica que soporta la cofradía a nivel de gastos «resulta inviable».

Rincón llegó a afirmar que los ingresos «son casi nulos», se limitan a las cuotas de hermanos: 12 euros al año que, a veces, «hasta resultan difíciles de cobrar», la venta de artículos de recuerdo, los veleros o las colectas en las misas.

El mayordomo dijo lo que ningún mayordomo se ha atrevido a decir en la historia de la hermandad: «Queremos expresar que hay un cierto pensamiento en la ciudadanía de que nuestra cofradía tiene mucho dinero, y no es así; lo que sí es cierto es que posee un rico patrimonio, fruto de muchos años de donaciones de los devotos cacereños y no cacereños y que, desde luego, queremos preservar para la historia. Pero dicho patrimonio no se puede convertir en dinero para poder sufragar los gastos de la cofradía, que cada día son más numerosos».

Sobre el desembolso que supone el santuario, hay que señalar que mantenerlo abierto durante tantas horas (hecho que no se da en gran parte de pueblos y ciudades de nuestra comunidad), «hace que se tengan unos gastos imposibles de soportar en los tiempos que venimos atravesando, como son las nóminas y seguros del personal que trabaja allí, la adquisición de flores, o el tremendo consumo de luz que se produce tanto en la fachada del templo como en su entorno, alumbrados parte de la noche como guía para las personas que piensan y se encomiendan a nuestra patrona, o el cuidado del edificio en general».

Por ello la Junta de Gobierno evalúa la posibilidad de cerrar parcialmente el santuario para aminorar la inversión «hasta que estos difíciles momentos terminen», aclaró el mayordomo. E insistió en que «esta situación no se daría los fines de semana ni vísperas de festivo o festivos, a no ser por causa mayor».

En la actualidad, el santuario abre entre martes y domingo de 09.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 (en verano cambia el horario vespertino y lo hace de 18.00 a 21.00 horas). Todos los lunes cierra para labores de limpieza. La cofradía baraja dos opciones, o bien cerrar de lunes a jueves y abrir de viernes a domingo con el horario habitual o abrir de martes a viernes a las 09.30 para oficiar la misa, manteniendo el servicio de los fines de semana.

Al límite

Rincón indicó que en próximas fechas se informará de las medidas excepcionales que se tomarán, así como de la posibilidad de realizar alguna captación económica voluntaria. Desde la junta de gobierno se insiste en que «siempre hemos trabajado y trabajaremos sin descanso para que los cacereños y foráneos que acudan puedan visitar a la patrona en las mejores condiciones posibles». Y reiteró: «Os pedimos vuestra ayuda y colaboración para que esto suceda».

Fernández Rincón detalló que la cofradía disponía de un presupuesto anual de 70.000 euros. El 40% de ese dinero llega del novenario: fundamentalmente de lo que se recauda con el besamanto, la venta de estampas, de roscas y la aportación de los fieles. De la cuota de los hermanos se obtienen 2.200 euros al año. El resto del dinero se consigue de las ventas de la tienda del santuario y del dinero que dejan los fieles en los veleros. Esa tienda está cerrada por la pandemia y cuando ha estado abierta ha visto aminorada su recaudación por el descenso de turistas. El bar tampoco presta servicio puesto que está en obras.

La cofradía se verá obligada a aplicar un medio erte al ermitaño dada la grave situación económica que arrastra. «Los ingresos son mínimos y estamos al límite», aseveró con tristeza el mayordomo. Como las cosas siguen igual que ahora todo hace indicar que la próxima bajada de la Virgen en abril está en el aire. Si hasta la Montaña está en crisis, es que en Cáceres, definitivamente, la cosa pinta parda.