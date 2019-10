Así se conduce por las calles de 30 km/h

Me parece una buena iniciativa facilitar el desplazamiento por nuestra ciudad de ese tipo de vehículos, pero me gustaría que tuviesen una placa identificativa tipo matrícula, de modo que puedan ser identificados cuando cometan alguna infracción, ya que los demás estamos en situación de indefensión cuando sufrimos alguna imprudencia por su parte. También me gustaría que alguien nos aclare cómo incorporarnos a la glorieta de Puente San Francisco cuando, desde Ronda San Francisco, nos vemos obligados a incorporarnos a un solo carril viniendo de un doble carril. Y un último apunte: espero que las mismas obligaciones de conductores y peatones hacia los VMP se exijan a estos últimos (respetar los semáforos y pasos de peatones; 1,5 m de distancia cuando rebasen por izquierda o derecha, ya que lo hacen indistintamente; no cruzar los pasos de peatones conduciendo sus vehículos...)