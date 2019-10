Así se puede disfrutar en dos pasos del Irish

No se requiere ser un experto para disfrutar del folclore irlandés. Sí que se requieren conocimientos musicales para los talleres de flauta, canto o acordeón diatónico, pero bastan dos pasos básicos, un poco de atención, algo de práctica y muchas ganas de diversión para dejarse llevar por el particular sonido de esta música y lanzarse a bailar. «Básicamente todo se organiza con dos tipos de pasos, pero hechos en diferentes direcciones, con distintas personas, haciendo formaciones en grupo», explica Marta Pampin, profesora e integrante de uno de los pocos grupos que imparte este tipo de baile en España. Esos dos pasos fueron la clave de la clase de ayer; uno de ellos es el que se conoce como ‘one, two, three’ y básicamente consiste en dar tres pasos hacia adelante y tres hacia atrás y el otro es el de los ‘sevens’: siete pasos hacia un lado y luego hacia el otro.

«Y con eso ya puede empezar a hacer figuras bailando. Es muy divertido porque no olvidemos que es un baile social», avisaba antes de empezar la clase de este año, que contaba con público de distintas procedencias y edades. En el círculo que formaron para empezar a practicar cogidos de la mano estaba Eva, con ocho años, que había venido de Badajoz y se lanzó a mover los pies «porque me gusta bailar», decía. Y también Carmen Urbaneja y José Rosa que venían de Lisboa. Ella es una venezolana afincada en la capital lusa que conoció el Irish Fleadh durante una visita a Cáceres en 2014. «Pero no había tenido la oportunidad de volver hasta ahora y tenía muchas ganas de aprender a bailar porque siempre me quedo con las ganas de bailar cuando voy a pubs con música en vivo», contaba. Y como ella, María Llanos García, una cacereña habitual del festival que repetía en el curso para ‘refrescar’ lo que aprendió hace tres años y poder enseñárselo a sus alumnos de la Escuela de Idiomas de Navalmoral, en el viaje que tienen previsto este curso a Irlanda; o Silvia Arancón, otra de las que no se pierde la cita y que ayer se disponía a compartir los primeros bailes con su hija Lucía, de siete meses, en una mochila portabebés. «Al papá le gusta la música irlandesa y algunas veces hemos prácticado los bailes en celebraciones y fiestas familiares», explicaba mientras la música de los distintos talleres comenzaba a llenar ya el edificio de la calle Tiendas.

Despedida

El día grande del Irish Fleadh impregnó del su peculiar sonido el centro histórico de Cáceres con conciertos como el de Peter Browne Band en el escenario de Santa María, o el de Dervish, que al cierre de esta edición no había comenzado aún. Junto a eso, un suculento menú de actividades paralelas con una decena de session, una de ellas en la calle Moret mientras se podía degustar una paella. Hoy es la clausura de la cita con el sonido del Irish con la gran session de despedida en la plaza de Santa María. Será a partir de las 12.00 y a las dos de la tarde habrá una paellada para que el adiós deje al menos buen sabor de boca.