Asociación de hosteleros de la calle Pizarro: «Desde marzo estamos sin trabajar»

Me pregunto si este señor condenado por el famoso caso de los hosteleros puede representar a una asociación de empresarios de hostelería, cuando precisamente la condena conllevaba la inhabilitación para la actividad que ejercía. No estoy seguro de que se haya cumplido la misma, desde luego el negocio ha continuado, y si no figuraba como titular de la actividad, ¿lo haría por persona interpuesta?..... Se precisa una aclaración. ¿Y estos son los interlocutores con el ayuntamiento? ¿Y los representantes del resto de negocios de hostelería?