La asociación nacional de policías locales defiende las reivindicaciones de sueldo de Cáceres

La Asociación de Jefes, Mandos y Agentes de la Policía Local, Unijepol Extremadura, ha salido al paso de la noticia avanzada por este diario sobre la precaria situación de los Mandos de la jefatura y asegura que no entiende las declaraciones vertidas por el alcalde, Luis Salaya, que evidencian a su juicio el profundo desconocimiento del funcionamiento, de la situación actual de la institución y de las funciones por categoría que cada mando ha de desarrollar dentro de la normativa autonómica específica.

Unijepol Extremadura considera vergonzoso que el alcalde de Cáceres diga: “No faltan mandos” o “la situación no es grave”. En este sentido, el colectivo de gran fuerza en España, invita a Salaya a leer el artículo 12 de las Normas Marco, que dispone que en plantillas de más de 100 funcionarios debería haber 1 oficial por cada 10 agentes.

Recuerda que en la RPT de su ayuntamiento del 2020, la Policía Local tiene aproximadamente unos 146 efectivos policiales y conforme a este artículo debería tener 14 oficiales. Además, la Policía Local de Cáceres ha pasado de tener aproximadamente unos 166 efectivos en 2012 a estos 140 en 2020, teniendo en cuenta que de esos 140 tiene usted en segunda actividad a 4 oficiales y a 24 agentes (tres de ellos ya jubilados), sin contar con dos agentes más en el 112, cuatro más liberados sindicalmente, le invitamos a que haga de nuevo las cuentas y le vuelva a decir a sus vecinos y votantes que “no faltan mandos” y que “la situación no es grave”.

Tiene además libres una plaza de Intendente, una plaza de Inspector, tres plazas de subinspector y dos plazas de oficial que serán cinco en junio del 2021. Igualmente, de los 11 oficiales que constan en RPT, 4 de ellos se encuentran en segunda actividad y aunque estuvieron prestando servicios dos de ellos durante el primer estado de alarma decretado y alargaron la prestación de sus servicios operativos hasta después del verano con la finalidad de que no se quedaran prácticamente todos los turnos sin Oficial Jefe de Servicio, en septiembre como sabe volvieron a sus puestos en segunda actividad; por otro lado, de los otros 7 oficiales, uno se jubilará en breve espacio de tiempo (junio de 2020), otro se encuentra en situación de baja laboral, otro más en comisión de servicios, otro liberado sindical ha superado el proceso selectivo de subinspección, el cual en cuanto tome posesión de su cargo seguirá liberado ("lógico pues tiene mejor retribuciones liberado que trabajando", sostiene el colectivo); "no obstante

tiene a los tres oficiales que acaban de aprobar el proceso selectivo trabajando en su periodo de formación en un gesto más de responsabilidad y compromiso con el servicio ("de poco sirve visto la

diferencia económica respecto a un agente de unos 60-80 euros netos mensuales, realizando idénticos turnos que los agentes y siendo el máximo responsable en ese momento de la Policía Local), si no hubiesen querido trabajar en un compromiso con la Jefatura Salaya, tendría ahora mismo solo a dos oficiales para los seis grupos de trabajo que tiene su Policía Local, pero claro la situación no es grave y no hay falta de mandos".

Unijepol Extremadura se hace una serie de preguntas al alcalde: "¿quién se hace cargo del servicio cuando un Oficial o Subinspector no pueda hacerlo por estar de permiso o baja laboral? Como seguramente no lo sepa le contestamos nosotros, el agente más antiguo, tenga o no la capacidad para poder desarrollar o hacerse responsable de ese cometido, que además por si no lo sabe, ni ha aprobado un nuevo proceso selectivo que la normativa exige ni ha recibido formación específica para el desarrollo de sus nuevas funciones, que como bien sabe o debería saber se realiza en la Aspex y tiene una duración de entre uno y dos meses aproximadamente".

Unijepol también le lanza esta cuestión: "¿Cuántos mandos hay por turno? Ya le contestamos nosotros, tiene dos grupos con un oficial y un subinspector, sin embargo, tiene a los otros cuatro grupos con un solo oficial que si enferma o tiene que disfrutar de un permiso ¿Quién se hace cargo del servicio ese día?

Misma respuesta".

Otro interrogante: "¿Cuándo puede disfrutar un Oficial o Subinspector de un día de libre disposición en cualquier turno de mañana, tarde o noche, sin con ello dejar a ese turno sin responsable capacitado por el mencionado proceso selectivo y formación adecuada para poder tomar decisiones en una ciudad capital de provincia de más de 96.000 habitantes? Le volvemos a contestar pues no lo sabrá, no los pueden disfrutar como norma general y si no compruebe los días pendientes de disfrutar de cualquier mando y compare con un agente, o de cualquier conductor de grúa con cualquier agente, pues este otro tema daría

para otra extensa nota de prensa Sr. Salaya, el de los conductores de grúa y su precaria situación laboral".



En otro orden de cosas, los mandos de Cáceres nos consta que nunca han dejado de hacer sus respectivos cometidos como gesto constante de responsabilidad, sin embargo sí se ha optado por la realización de turnos de trabajo como el resto de los agentes, consiguiendo con ello la paradójica

situación de trabajar menos días al año y tener más sueldo, claro está que si trabajas menos días, la tramitación administrativa será más lenta porque todo empleado público tiene derecho a no trabajar en sus días libres ¿verdad?

El colectivo también alude a Andrés Licerán, concejal de Seguridad Cudadana, al quien le recuerda que el

Ayuntamiento de Cáceres no dispone de un catálogo de funciones, por lo que difícilmente se les podría abrir expediente disciplinario, "como en tono amenazante manifestaba usted, por dejación de funciones. ¿Qué funciones señor Licerán? Le invitamos a hacer públicas como gesto de transparencia las funciones del colectivo de la Policía Local que no sean las estrictamente establecidas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley de Coordinación y en las Normas Marco; también le invitamos a que publique las funciones de cada empleado público, ya sea funcionario o laboral de su Ayuntamiento, no creemos que tenga inconveniente ni problemas para conseguir esta información al ser también el Concejal Delegado de RRHH y como garante de la transparencia que debería ser".

Unijepol Extremadura pone un claro ejemplo a la ciudadanía para que entiendan el malestar de los mandos de la Policía Local de Cáceres:Un agente destinado en el 112 trabajando 8 días al mes y realizando en total 16 servicios mensuales, tiene mejor sueldo neto que el propio Jefe de la Policía Local, y pregunta a Licerán "¿cómo explica la gratificación teléfono de unos 630 euros mensuales que tienen los agentes destinados en el 112, siendo su cometido solo coger el teléfono sin prestar servicios en calle ni tener peligrosidad, no portar armas etc..? Las gratificaciones fijas y periódicas en su devengo ¿no son ilegales? ¿A qué espera para catalogar ese puesto?, cuando es incomprensible que un agente de Plasencia destinado en el 112, realizando las mismas funciones, gane 720 euros al mes menos que cualquiera de los agentes de la Policía Local de Cáceres allí destinados".

Y le cuestionan: "¿Cuándo se publicó el concurso para cubrir el puesto dejado vacante por un Oficial en el 112 que, de un día para otro se dio sin publicidad a una agente familiar de un liberado sindical sin

informe del Jefe del Cuerpo y con unas retribuciones complementarias superiores en el puesto de destino sobre el de origen? ¿Cómo se puede tardar sólo dos días en destinar en el 112 a esta agente y llevar los mandos años pidiendo que se retribuyan el exceso de cometidos que realizan y que al no tener catálogo de funciones no se les retribuya por ello? ¿Cómo puede un Oficial estar en segunda actividad según su RPT y aún no haya Resolución expresa al respecto? ¿Cómo se puede resolver en solo dos días el puesto en el 112 de la agente citada y casi todas las solicitudes de pase a segunda actividad se obtengan por silencio administrativo positivo después de esperar los solicitantes tres meses sin contestación por su Concejalía de RRHH?"

Por todo ello, Unijepol Extremadura exige al Alcalde de Cáceres que de una vez por todas solucione la precaria situación numérica, funcional y económica de los mandos de su Policía Local, así como que se creen nuevas plazas en la categoría de Oficial para cumplir con la ratio de las Normas Marco y que se cubran todas las plazas vacantes en la Policía Local de manera urgente y mediante procesos selectivos que demuestren la idoneidad de los funcionarios policiales.