Atavismo pertinaz

Está claro que es un texto que donmarce tenía guardado para esos días en los que se queda mudo por la falta de acuerdo entre Shanshe y su partido podemita. Y es que ayer tras una bajada de pantalones y calzoncillos histórica Shanshe volvió a decirle NO. NO y NO. Y don Marce cómo no sabe que decir pues nos habla de la brutal procedencia de español, incomparable a la dulzura y cariño que mostraban hacia los demás los aztecas, hinchas, moros....