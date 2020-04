Aumentan los fallecidos en la Asistida mientras sigue la investigación judicial

""Paseante: la última noticia de la izquierda, que no daran todas vuestras televiones y radios, es el Caso de las Facturas de la UGT de Andalucía, unos 40.000 milones de euros evaporados. Por cierto no se oye ni a CC.OO. (Sindicato Trabajador, excepto sus liberados) ni tampoco a la U.G.T., cual será la razón, ¡bueno ahora caígo, es que están los "progresistas" en el poder, claro!, eso si no hay material de protección en los hospitales y muchos sanitarios infectados, pero no pasa nada, TODO POR LA CAUSA. Como siempre "paseante" mintiendo, sí se han dando propuestas antes de que se proclamara el Estado de Alarma, pero el Doctor Cum Fraude lo hizo tarde, si hubiera estado más diligente y no esperar a las feministas, no estariamos así.