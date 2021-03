La autovía a Badajoz empieza en la rotonda de Aldea Moret

El Ministerio de Fomento está ejecutando las obras para la ampliación de la rotonda que conecta Aldea Moret con la actual N-523 (carretera de Badajoz). Con estos trabajos, que son puntuales, se está iniciando de manera testimonial la autovía Cáceres-Badajoz, que en la ciudad arranca en este punto, según el proyecto del tramo A-66-río Ayuela que se aprobó definitivamente el pasado mes de septiembre. Pero con estas obras, que comenzaron el pasado octubre, también se busca que no caduque la declaración de impacto ambiental de la autovía. Es solo una intervención puntual que no tendrá continuidad hasta que se licite el tramo de autovía citado, para lo que aún no hay fecha.

Los trabajos para la ampliación de la rotonda se iniciaron el pasado octubre, según adelantó este diario en noviembre, cuando el diputado socialista por la provincia de Cáceres, César Ramos, aludió al comienzo de estos trabajos para evitar que caducase la declaración de impacto ambiental.

A esta rotonda no solo enlazará la autovía, sino también la futura ronda sur cuando se ejecute. La autovía tendría que iniciarse antes, el tramo que llega hasta el río Ayuela ya tiene proyecto, mientras que la ronda urbana no dispone aún del mismo, está en fase de licitación y valoración de las ofertas que se han presentado al concurso que convocó la Junta. Según los planos que acompañan al proyecto de la autovía, de la rotonda sale una nueva calzada, un cuarto acceso que se sumaría a los de la carretera nacional 523, en dirección a Badajoz y a la Cañada, y a la prolongación de la avenida de la Constitución en Aldea Moret.

La autovía de Badajoz es una continuación de la A-58, que conecta Trujillo con Cáceres (faltaría también por ejecutarse la comunicación de la A-58, en el acceso a Cáceres desde Trujillo, con la A-66). El único tramo de la futura autovía con proyecto aprobado son los 13 kilómetros que conectarían la rotonda de Aldea Moret con el río Ayuela. En este trazado se proyecta el enlace en este punto con la autovía A-66, dos viaductos, ocho pasos superiores y un paso inferior. El presupuesto estimado para la licitación es de 71 millones de euros. En los presupuestos generales del Estado para este año hay una partida de cuatro millones y además se hace una proyección para los años siguientes de diez millones (2022 y 2023) y de 20 (2024). Con los cuatro de este año habría para iniciar la licitación de la obra, expediente del que todavía no se ha hecho pública ninguna tramitación.

La resolución de la dirección general de Evaluación y Calidad Ambiental que formula la declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la autovía es de marzo de 2009, entonces la competencia sobre la carretera Ex-100 era autonómica, pero la comunidad volvió a traspasar la gestión de este tramo al Estado, la carretera volvió a ser la N-523.