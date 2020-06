La avalancha de solicitudes al plan de ayuda a pymes obliga a ampliar el plazo

Han sido más de 2.400 so- licitudes presentadas para obtener una subvención con cargo al

plan de ayudas para pymes y autónomos que ha convocado el ayuntamiento. El plazo de entrega aún no ha finalizado, no lo hará hasta el 30 de junio. Para resolver y notificar cada una hay un plazo de treinta días desde la fecha de su presentación (la mitad de las peticiones se depositaron el 1 de junio, que fue el primer día de plazo). Ese periodo de resolución se ha ampliado un mes más, llegará a los sesenta días. El ayuntamiento anunció esta decisión este viernes con la publicación de la resolución de la alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia.

La decisión se ha adoptado tras el informe presentado por el jefe de la sección de Fondos Estratégicos en el que se hace constar que «es imposible cumplir con el plazo de resolución y notificación de un mes». La decisión se argumenta en que cuando se hayan agotado los medios personales y materiales «se podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo» de resolución.

La necesidad de reforzar al grupo de trabajadores que tienen que resolver los expedientes fue objeto de debate en el pleno que la corporación local celebró la semana pasada, una sesión en la que el concejal de Cs Antonio Ibarra aludió a la necesidad de contar con más trabajadores «ante la avalancha» de solicitudes. La concejala de Economía, María Ángeles Costa, respondió que a los trabajadores del servicio de Desarrollo Local se habían sumado los de Fondos Estratégicos para dar una respuesta a los expedientes de las pymes y autónomos. En esa sesión Costa comentó que se estaban resolviendo una media de treinta so- licitudes al día, una cifra que el alcalde, Luis Salaya, repitió esta semana cuando aseguró que estaba firmando entre 30 y 40 resoluciones al día con la orden de pago.

FLEXIBILIDAD / La peticiones se resuelven y conceden por orden de presentación y el importe total es de un millón de euros. Se trata de unas ayudas complementarias de las que dan otras administraciones, ya que su importe puede oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros. Por ahora el gobierno local no se plantea incrementar ese millón de euros con el millón adicional que se contempla en las bases de la convocatoria. Salaya ha vuelto a recordar esta semana que ese incremento está condicionado a que el Gobierno flexibilice la regla de gasto. No todas las peticiones de subvención presentadas se pondrán atender dada la limitación de fondos. Costa citó en el pleno que hay 5.000 empresas en Cáceres, la mitad habría concurrido a este proceso.

Por contra las solicitudes de ayuda de urgencia social se han frenado con respecto a semanas anteriores en base a los datos ofrecidos ayer por el portavoz del gobierno, Andrés Licerán. En la última semana se habrían tramitado seis.

Desde febrero se han autorizado en el Instituto de Asuntos Sociales un total de 862 por un importe de 404.000 euros, algo menos de la mitad del millón de euros con el que se ha dotado a Asuntos Sociales para este año. De ayudas para mínimos vitales (pago de facturas de agua, luz, gas...) se han tramitado 280 solicitudes por valor de 26.679 euros.