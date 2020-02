El AVE ya acaricia Cáceres

Ilumínanos tú jota jota con tu sabiduría. Yo no soy ingeniero, pero por lo visto tú si. Explicanos la situación queremos saber, al menos yo. Por cierto eso de dar salida a los productos de la región, no creo que el AVE sea un mercancías. La salida de los productos se habría producido si durante el gobierno de Felipe González que eliminó la ruta de la plata tuviésemos esa vía en activo que iba de norte a sur. 30 años después del AVE de Sevilla que en la práctica será casi medio siglo después. Y que se quieran aún colgar medallas ningún partido. Ibarra y Vara que han gobernado toda la vida prácticamente aquí, son los responsables de la región que debieron mover todo esto. Hasta eliminarón el Talgo directo a Barcelona y no dijeron nada. Vergonzoso. Y no soy ingeniero para opinar sobre esto.