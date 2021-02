La ayuda a la empresa divide al gobierno local y la oposición

El esfuerzo que puede hacer el ayuntamiento para conceder ayudas económicas a los sectores empresariales de la ciudad más afectados por la crisis económica causada por el coronavirus enfrenta al gobierno local (PSOE) y a los grupos de la oposición. Hace una semana fue Cs y este lunes ha sido el PP, grupo municipal que ha propuesto que en los presupuestos del 2021 se incluyan tres partidas, por un importe total de 13 millones de euros, para autónomos, pymes, comercio y turismo (6), para ayudar a nuevas contrataciones (2) y para la hostelería (5).

Cs planteó el 30 de enero que el importe del crédito que pida el ayuntamiento este año se destine a ayudar al sector empresarial, serían unos 8 millones, mientras que el PP propuso ayer financiar su plan con cargo al remanente de tesorería con el que espera que se cierre la liquidación de 2020, además de con una mayor previsión en el gasto que permite la supresión de la regla estatal que desde 2012 lo venía limitando.

Tanto en un caso como en el otro, el gobierno local ha acusado a estos dos grupos de populistas al hacer planteamientos difícil de cumplir. En el caso de la iniciativa de Cs habría que devolver el préstamo en un plazo de dos años, antes de que acabe la actual legislatura. Y en el del PP por hacer planteamientos «sin tener en cuenta las circunstancias de los presupuestos», apuntó la edil de Economía, María Ángeles Costa.

Las posiciones de unos y otros están en las antípodas. Y no habrá acercamiento. El gobierno socialista no requiere ni los votos de Cs ni los del PP para sacar el presupuesto, por lo que no necesita hacer un esfuerzo para acercarse a lo que propongan Cs y PP, mientras que éstos tienen margen para hacer propuestas que saben que es difícil que se acepten y se lleven a la práctica y que siempre serán bien recibidas por los sectores empresariales más afectados.

Al final la ayuda al sector empresarial estará entre el millón y los 2 millones de euros (el gobierno no ha presentado aún el borrador y hay un mandato del pleno de la corporación local de iniciar su tramitación antes del 15 de febrero) y el gobierno recordará las líneas de ayudas del Gobierno y la Junta. Y una vez presentada la liquidación del 2020 se decidirá, en función de los resultados del remanente y del superávit, si se amplía la ayuda al sector empresarial (la aportación del 2020 salió de la liquidación del ejercicio de 2019).

El grupo municipal del PP planteó este lunes otras medidas en materia de tributación. Una de ellas es que se exonere del pago de la tasa de basura, explicó su portavoz, Rafael Mateos, a los establecimientos que han tenido que estar cerrados y sin actividad que genere residuos. Además en la iniciativa planteada este lunes por Mateos y los ediles de su grupo Guardiola y Sánchez Julia también se propone una bonificación en el IBI y en el IAE para los negocios y empresas afectados por la crisis del covid. Ante la próxima convocatoria de un plan de ayudas a empresas, el portavoz del PP pidió que se cambien los criterios y que no prime el orden de presentación de la solicitud (como ocurrió con el plan de 2020), sino que se tengan en cuenta otros condicionantes como las pérdidas en la facturación del negocio o si el local en el que se desarrolla la actividad está en alquiler o propiedad.