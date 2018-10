El Ayuntamiento de Cáceres demandará a la concesionaria del matadero

El Ayuntamiento de Cáceres ha realizado una inspección técnica para comprobar el estado de conservación y equipamiento del matadero municipal, tras finalizar el contrato de concesión con la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne SL (ACICAR) y ha anunciado que acudirá por la vía penal tras detectar más de una veintena de deficiencias.

Según ha informado el Gobierno local, ACICAR realizó la entrega efectiva de las instalaciones el pasado 20 de agosto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, dentro de las obligaciones del contratista, establece que deberá conservar las construcciones e instalaciones y mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene.

Ha añadido que una vez realizada la inspección se han detectado numerosas deficiencias entre ellas en la instalación de fontanería, recogida de aguas y saneamiento, falta de electroválvulas, ausencia de la máquina hidrolimpiadora para la desinfección por presión, falta de difusores de riego, averías de saneamiento interior y sumideros deteriorados.

Asimismo, las deficiencias se extienden a las instalaciones de climatización, frigoríficas y sala de vapor y en las instalaciones eléctricas, con pulsadores rotos de cuadros eléctricos, fallos en termostatos y ausencia de transformadores.

En cuanto al cerramiento, albañilería y exteriores, se ha desmontado el falso techo que cubría la nave, pese a que "su instalación fue necesaria para cumplir la normativa sanitaria", han apuntado desde el ayuntamiento.

También hay "numerosos desperfectos en la carpintería metálica de la mayoría de las puertas de paso de animales de corrales".

Por último, en relación al equipamiento, maquinaria y dotaciones del matadero, se aprecia "falta de mantenimiento en algunas máquinas de faenado" y el sistema de aspiración para el tratamiento de la sangre no funciona, además de faltar una plataforma de faenado en vacuno.

Tampoco funciona el montacargas y se ha desmontado el equipamiento de las oficinas del veterinario.

Los técnicos no han cuantificado el coste de las deficiencias, pero no descartan otro tipo de problemas de rendimiento o defectos ocultos que no se pueden registrar en una visita de inspección, al necesitar de revisiones más complejas.