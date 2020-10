El Ayuntamiento de Cáceres destaca que la ocupación turística resiste

Cáceres presenta un mejor comportamiento que la media nacional, según los datos de las encuestas de ocupación turística del INE de agosto de 2020, en cuanto a ocupación hotelera y de apartamentos turísticos. A través de una nota, el concejal de Turismo, Jorge Villar, ha dado a conocer este domingo que "durante el mes de agosto, se acercaron hasta nuestra ciudad 26.660 viajeros y viajeras, lo que ha supuesto un 34,02% menos que el año anterior, pero es que a nivel nacional la disminución fue del 62,21%".

En agosto se registraron 39.398 las pernoctaciones, lo que supuso un 32,74% menos, mientras que la disminución nacional fue del 69,24%. Aunque en cuanto a la duración de las estancias se experimentó un aumento del 6,26%, "noticia muy positiva para la ciudad", según Villar. En cuanto al número de habitaciones, el concejal señala que "nos mantuvimos con una reducción del 0,05%. Lo que demuestra que el sector pudo recuperarse y abrir durante este mes de agosto”.

Dentro de la situación tan complicada, Villar destaca que "Cáceres fue capaz de adaptarse, quizá mejor, que el resto del país, teniendo en cuenta los datos compartidos por el INE".

Campaña de promoción

Por otro lado, la campaña de turismo ‘Cáceres, a 2 pasos de ti’ y con la que se quería transmitir que Cáceres es una ciudad segura y que sigue siendo un planazo, está dando unos resultados más que positivos. Hasta el momento, ha conseguido más de 3 millones de impresiones entre las plataformas de Facebook, Instagram y Google Ads y ha sido vista por al menos 1 millón de personas del País Vasco, Madrid, Andalucía, Castilla y León (Valladolid, Burgos y Salamanca), Navarra y La Rioja.

Ese millón de personas, generó desde Google 10.600 visitas a las web de Turismo del ayuntamiento, desde Instagram 2.407 visitas y desde Facebook 5.596 visitas. En total, se registraron casi 20.000 visitas a la web del Ayuntamiento de Cáceres, siendo la medida de edad de los seguidores que interactúan mayores de 44 años y en Instagram entre 24 y 35 años.

Asimismo, la campaña aportó desde el inicio nuevos seguidores en los perfiles de las redes sociales del Ayuntamiento y mucha más visibilidad con contenido compartido, visitas a los perfiles y ampliación a nuevos públicos.

En cuanto a las píldoras, se lograron grandes resultados tanto de impresiones como de visitas, siendo las del vídeo de Cáceres Monumental y el de la gastronomía los que más destacaron.

Villar destaca el buen resultado de una campaña que ha logrado "cumplir el objetivo de transmitir que la ciudad es un destino seguro, cercano y que está adaptado a la situación actual. No dejado en ningún ser un lugar muy atractivo”. También recuerda que ‘Cáceres, a 2 pasos de ti’ no termina aquí si no que durante los meses de otoño se seguirá promocionado el municipio.