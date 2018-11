El Ayuntamiento de Cáceres rebaja el IBI de 2019 y dejará de recaudar 711.000 euros

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

VElaí, por favor que alguien me explique como casa esta frase...."En cuanto al hecho de que las previsiones de ingresos aumenten pese a la rebaja en el IBI, Mateos ha precisado que "la mayor capacidad de recaudación nos da margen para operar bajadas de este tipo"..... con esta otra....."gracias a nuestra propuesta, los cacereños van a tener que pagar menos por el IBI, una bajada de la presión fiscal que va a servir para dinamizar la economía"..... Porque como se suele decir NO SE PUEDE SOPLAR, Y SORBER A LA VEZ, y no se puede decir en el mismo discurso que se aumenta la recaudación, y que habrá mas dinero en el bolsillo de los cacereños