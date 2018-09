El Ayuntamiento de Cáceres volvería a recurrir a la ayuda privada para que haya toros

Puffffff vaya vaya tela.... es de vergüenza las cosas que pasan en Cáceres... es de pena como una ciudad con tanto potencial cada vez se está undiendo en la miseria, el ayuntamiento preocupándose por Si son gratos o no lo son LA MANADA... de cómo poder poner toros... desahuciando a una mujer después de 40 años en un negocio para enriquecer aún más a de otro negocio sin preocuparse de que otro Cacereño quede en paro, 90 familias sin trabajo por el cierre de Eroski.... LOS TOROS no creo que sea lo que nos preocupe, por supuesto que no debe salir ni un céntimo público para esto con lo necesitada que está la ciudad. Yo me tuve que ir de mi ciudad para intentar prosperar pero me parte el alma ver que nunca volveré si sigue así. Y respecto a LIBERBANK entre el mal servicio que cada vez están dando y sabiendo que en vez de invertir ese dinero en dar un buen servicio a sus clientes lo invierten en torturar a un animal... desde luego mi cuenta desaparecerá.