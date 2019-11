El ayuntamiento cambia su catálogo para evitar reclamaciones salariales

La primera teniente de alcalde, María José Pulido, anunció ayer que la próxima semana se celebrará un pleno extraordinario para la aprobación de la modificación del catálogo de puestos de trabajo del ayuntamiento. Con esta modificación se pretende especificar las condiciones de los puestos que ocuparán trabajadores temporales de los planes laborales, como el de Experiencia o el de Empleo Social, que dotan de más trabajadores al ayuntamiento. Con este cambio se concretan funciones y puntos que les corresponden en el complemento específico, unos puntos que determinan las retribuciones salariales por este complemento.

En uno de los criterios que determinan el complemento, el de Conocimiento, no tendrá la misma puntuación un trabajador de plantilla, que ha tenido que pasar por un proceso selectivo con pruebas y exámenes para obtener su plaza, que el temporal de los planes laborales de empleo. Solo con esta diferencia, el sueldo de los primeros sería superior al que reciben los segundos.

Con esta modificación también se pretende que no se repita lo ocurrido con las resoluciones judiciales que han dado la razón a trabajadores del plan de empleo social que han cobrado menos que los de plantilla de su misma función y nivel profesional. El ayuntamiento ya ha abonado más de 275.000 euros para compensar esta diferencia en los salarios. Con esta modificación no se está recurriendo a una cláusula de descuelgue para que los trabajadores temporales no cobren lo mismo que se estipula en el convenio del ayuntamiento, sino que se especifican las categorías y funciones y con ello los puntos y la retribución del complemento. La modificación del catálogo se concreta ahora y se aprobará en una sesión que se celebra la próxima semana porque se tiene que sacar una nueva convocatoria del programa de empleo de Experiencia, con la misma se contratará a 156 desempleados.

En su comparecencia de ayer, la primera teniente de alcalde anunció que el alcalde, Luis Salaya, presentará el borrador de los presupuestos de 2020 la próxima semana. Ya se ha mantenido una primera ronda de contactos con los cuatro grupos de la oposición. El gobierno socialista necesitará el apoyo de uno o más grupos para sacar adelante las cuentas de 2020, que serían las primeras de Salaya al frente del ayuntamiento y evitarían una nueva prórroga del presupuesto de 2018.