El ayuntamiento se centra en Charca Musia para el traslado del mercadillo

Más céntrico que cualquier local comercial de los existentes en cualquier calle o plaza de la ciudad, imposible. No les interesa a los mercaderes anclados en el medievo? De esa manera nos luce el pelo. Por cierto, son solamente excusas el tema de la pandemia, para justificar lo injustificable, con relación a asuntos vitales y necesarios de esa maquinaria, también medieval de la Administración Municipal. Nos hubiera lucido bien el pelo si hubiera dependido de esos empleados. Muchos asuntos no salen por ese excusas, simplemente no salen por qué les vienen al fresco y además se lo alaban, quienes deberían de exigirlo. Srs. del gobierno municipal, dejen de ser complacientes y al menos no los decoren con manteca, ustedes se deben a sus administrados y les pasarán sus correspondientes facturas, vía votos.