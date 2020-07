El ayuntamiento delega en un grupo de trabajo las soluciones al comercio

Me parece muy acertado el comentario que hace el edil de ciudadanos, aludiendo en la consecuencia de no crear más industrias, es decir, que haya más gente que pueda consumir no todo lo contrario que es lo que pasa ahora, no solamente por la pandemia, porque esto viene ya de mucho antes, vamos que es una enfermedad crónica de nuestra querida Cáceres, todo lo demás son idioteces para lavar la cara y seguir con el mismo problema.! la gente no tiene dinera para consumir!, excepto los de siempre, que evidentemente no llenan la estructura comercial que tenemos y en consecuencia los locales comerciales se cierran y punto y coma.