El ayuntamiento critica el resultado de Alzapiernas: «Es un despropósito»

Y pregunto con todos mis respetos hacia la Sra. Nevado, yo su vida no la voy a cuestionar ni quiero, ni debeo, pero a nivel de Alcaldesa no me canso decir que su GESTION FUE PÉSIMA Y COSTOSA. Y luego vienen sus chicos hablando de la Avda. de Guadalupe. Y a nivel nacional de lo bien que lo hicieron. El Sr. Salaya en un mes está gestionando el Ayuntamiento mejor que la Sr. Nevado en 8 años, mejor dicho en 4 los otros se los pasó descansando en el Senado, como hacen todos los senadores. Y el Sr. Rajoy su gestión tan nefasta como la de su "compi". El Sr, Sánchez lo ha hecho mejor que vd. en 7 u 8. Y porque los impresentables de Podemos no les va a dejar pues sus ganas de tener un sillón y descansar. Del Sr. Vara mejor callarse por "no desbarrar"