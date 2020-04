El ayuntamiento doblará la ayuda económica de urgencia social

La ayuda económica de urgencia social que da el ayuntamiento se doblará. Pasará de los 521.000 euros que ahora hay en el presupuesto a 1,2 millones de euros. En esto hubo ayer conformidad entre todos los grupos políticos y concejales no adscritos del ayuntamiento. Entre las medidas que todos proponían estaba que se garantizase esta aportación.

Entre los casi dos meses comprendidos entre el 24 de febrero y el 20 de abril se han concedido ayudas por importe de 214.000 euros, casi la mitad de lo que hay en el presupuesto del ayuntamiento, y “de seguir así estimamos que a final de año se necesitarán casi 1,2 millones”, comentó este martes María José Pulido, concejala de Asuntos Sociales, que ayer participó en la videoconferencia con concejales del grupo de política social.

Este grupo es uno de los cuatro que se han constituido en el ayuntamiento para acordar qué modificaciones se harán en el presupuesto para financiar medidas de ayuda a los colectivos más afectados por la crisis del coronavirus. Según detalló Pulido y avanzó la semana pasada el alcalde, Luis Salaya, para materia social se pretende disponer de 1,8 millones. Algo menos de la mitad saldría del presupuesto del instituto de Asuntos Sociales, que es de 3,4 millones, mientras que del superávit de 2019 se sacaría un millón de euros.

Esta es una cantidad “ampliable”, según el regidor, ya que se espera disponer de más financiación procedente del superávit, que inicialmente se calculaba que ascendería a seis millones, aunque en la reunión de ayer se rebajó esta cifra, que puede estar por debajo de los cinco millones, incluso cerca de los cuatro, según fuentes consultadas por este diario. El Gobierno ha limitado al 20% la parte del superávit que se puede destinar a gasto social, aunque este porcentaje se podría incrementar.

Las aportaciones de ayuda de urgencia social incluyen necesidades como la alimentación, el vestido, la higiene o los recibos de suministros de agua, gas o electricidad. Pulido adelantó que también se modificará la ordenanza municipal para ampliar “el tope de algunas de estas ayudas” y para “incluir algunas nuevas” en relación al material escolar para poner a disposición de familias en riesgo de exclusión equipos informáticos y de conexión a internet para reducir la brecha digital. Esta última es una de las propuestas que ayer llevaron algunos grupos políticos, entre éstos el PP, que destacó esta medida en el comunicado que difundió tras la reunión. Esas ayudas de acceso a internet también aparecen entre las propuestas hechas por los concejales no adscritos de Cáceres Viva.

Otro punto en el que hay coincidencia es en la atención al colectivo de personas mayores. Pulido recordó que de ese 1,8 millones habría en principio más de medio millón para este sector de la población. La concejala recordó que se tuvo que suspender el servicio de ayuda a domicilio al principio de la crisis, pero que se mantiene un contacto telefónico a diario con los usuarios. Servicios de lavandería, catering, monitorización e intervención especializada están entre esas medidas para el colectivo de mayores.

La atención específica a los mayores que no cuenten con la atención de familiares fue una de las necesidades que ayer puso sobre la mesa el concejal no adscrito Teófilo Amores. En la atención a este sector de la población también incidió el grupo municipal de Ciudadanos, que propuso el ingreso de forma inmediata en centros residenciales de la ciudad de mayores que salgan de un centro hospitalario a causa del covid-19 y no cuenten con familias y estén solos.

En la propuesta de varios de los grupos municipales estaba que las subvenciones volvieran a ser nominativas (a las mismas se destinan 374.000 euros en el presupuesto de Asuntos Sociales). Parte de este importe irá a incrementar la partida de ayudas de urgencia social, pero no todo ya que la intención del gobierno local es que haya ayudas directas para colectivos como Cáritas, que gestionan el centro vida de la estación, o a asociaciones que como Novaforma o Cocemfe hacen una labor social.

El incremento de la plantilla del Imas es otra de las propuestas. El grupo municipal de Unidas Podemos recordó ayer que la ley de Servicios Sociales establece una ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes en el Servicio Social De Atención Social Básica (SSAB), y añadió que ahora en Cáceres está por encima del triple, con una ratio que supera los 10.000 habitantes al solo tener 9 profesionales adscritos.

Acciones para los menores, pensando en actividades para el verano, o para un colectivo profesional concreto, el de las empleadas de hogar, están también en los planes del ayuntamiento de medidas sociales contra la crisis sanitaria y económica. La capacidad del ayuntamiento es reducida, los 1,8 millones son escasos para las necesidades que se prevén. Por eso estas aportaciones municipales son complementarias de otras que en materia social pueden conceder otras administraciones.

Hoy siguen las reuniones de los grupos de trabajo, con los de turismo y cultura.