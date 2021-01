El ayuntamiento espera ingresar 46 millones de impuestos y tasas en 2021

El gobierno local prevé para 2021 unos ingresos de impuestos y tasas de 46 millones de euros, según los datos del borrador de presupuestos que se ha empezado a negociar con los grupos de la oposición. Son dos millones menos que los que se recogieron en los presupuestos de 2020, una disminución que se produce porque se reduce la previsión de recaudación en el impuesto de Construcciones y en el canon por aprovechamientos urbanísticos, recortes motivados al planificarse menos ingresos por la instalación de plantas fotovoltaicas. La otra rebaja significativa en la recaudación se produce por la desaparición de los ingresos por la tasa de terrazas.

Por contra hay una mayor planificación de recursos procedentes del IBI (320.000 euros más), Hacienda mantiene en unas cifras similares sus cesiones de impuestos estatales, pese a la caída del IVA, y de las principales tasas (basura, cochera y utilización del dominio público por empresas de suministros) se calculan los mismos ingresos. La tarifa del agua no aparece en los ingresos del presupuesto desde 2012 (cuando con la nueva concesión del servicio es la empresa la que gestiona la recaudación de esta tarifa, primero Acciona y ahora Canal de Isabel II).

Hay dos tasas en las que se esperan recursos mayores que los presupuestados en 2020, cuentas que se elaboraron antes de la crisis del coronavirus, pese a que a causa del covid no se ejerce la actividad que se grava y no hay una fecha para que se retome. Así se hace un cálculo de 150.000 euros de la tasa de visitas turísticas (15.000 más que en 2020) y de 120.000 de la tasa de aprovechamiento del dominio público local para ferias y fiestas (62.000 euros más). La recaudación que se espera de la tasa por estacionamiento de mercancías (mercado franco) es parecida a la de 2020, es de 206.000 euros.

Previsión de recaudación de impuestos municipales y de cesiones de impuestos estatales

Previsión de recaudación de las principales tasas

INGRESOS TOTALES

Pese a que de los tres primeros capítulos de ingresos (impuestos y tasas) se prevé una menor recaudación en 2021, en los otros dos se generarían más ingresos que en 2020 gracias a que serán mayores las transferencias de fondos del Estado y de la Junta de Extremadura (el mayor aumento, casi 700.000 euros más, es para servicios sociales). El resultado final es que se obtendrían unos ingresos corrientes de 67,5 millones. Esa es la cifra clave del borrador porque son los recursos que se esperan obtener para pagar los gastos corrientes que todos los años tiene el consistorio (incluida la amortización de las operaciones de deuda a largo plazo).

El pasado año se presupuestaron 66,8 millones de euros de ingresos corrientes para unos gastos fijos (personal, bienes, servicios públicos, transferencias, subvenciones, amortización de deuda...) de 65,1 millones de euros.

Para este año se tienen 67,5 para unos gastos que aún no se han hecho públicos pero que serán mayores que los 65,1 del pasado año porque el gasto en personal crece en más de 200.000 euros al aplicarse la subida salarial del 0,9% en un plantilla que entre funcionarios, laborales y eventuales tiene más de 600 trabajadores, además también serán mayores los costes de contratos de concesión de servicios públicos que prestan empresas, como los del autobús urbano, la limpieza de colegios e instalaciones, la limpieza viaria y la conservación de los parques y jardines. Y por último se ha anunciado que este año también se ayudará al sector más afectado por la crisis (comercio, pymes, autónomos...) en una aportación que es complementaria a la que da el Estado y la Junta. En 2020 fue de un millón de euros y en este ejercicio se prevé al menos esta cifra.

El presupuesto total de ingresos es de 70,5 millones. Los 3 más respecto a los ingresos corrientes son de transferencias que en su mayoría se destinan al capítulo de inversiones, como los 2,6 millones del programa europeo Edusi.

OPERACIÓN DE CRÉDITO

A esos 70,5 millones del borrador, que aún está en fase de negociación con los grupos de la oposición, hay que sumar el importe de la operación de crédito que el gobierno local quiere contratar para financiar inversiones. Sin este préstamo no habría financiación para afrontar nuevas inversiones o los presupuestos participativos. El portavoz del gobierno, Andrés Licerán, comentó ayer que el importe de este crédito no está cerrado, pero que será «mayor de lo que se podría haber planteado en otra situación». No detalló para qué inversiones, dado que el listado saldrá de la negociación con la oposición, pero en los encuentros que se han tenido con la oposición el gobierno ha expuesto algunas de sus inversiones como la reforma de la calles Parras y San Antón, la ampliación del cementerio, el derribo del bloque C de Ródano o la reforma del edificio del mercado de la Dehesa de los Caballos.

La concejala de Economía, María Ángeles Costa, se mostró prudente a la hora de hablar de las previsiones para 2021. Aunque sus afirmaciones se produjeron en el debate en el pleno del jueves sobre las ayudas a pymes y autónomos, Costa recordó que el ayuntamiento tendría que estar ahora con un plan económico financiero aprobado por incumplir la regla de gasto en 2019 (el desvío fue de 1,4 millones), un plan que ya no es necesario al haber suspendido el Gobierno el cumplimiento de este límite. Pese a ello Costa recordó que en 2022 habría que volver al cumplimiento de la regla, por lo que adelantó que en los presupuestos para 2021 habrá que ser «prudentes y realistas».

El ayuntamiento tiene margen para endeudarse. Su incidencia en presupuestos posteriores dependerá de la cantidad y plazo de amortización. En Badajoz se ha ido a una operación de 19 millones de euros para inversiones. Licerán recordó ayer que con las inversiones públicas también se puede ayudar «a que se reactiva la economía de la ciudad».

El plan de ayuda a pymes y autónomos no se podría dotar de crédito con la deuda, el préstamo tiene que destinarse a inversiones, según las condiciones que marca la Ley de Haciendas Locales y que no se han modificado, confirmó esta semana la Federación de Municipios y Provincias a una consulta hecha por este diario.

Licerán hizo un repaso ayer de los contactos que esta semana se han mantenido con los grupo de la oposición, una ronda que seguirá la próxima semana. El gobierno necesita al menos sumar 4 votos a los 9 que tiene para alcanzar la mayoría en el pleno de la corporación local. El presupuesto de 2020 lo aprobó gracias a los votos de Unidas Podemos y del concejal no adscrito Teófilo Amores.

Licerán hizo ayer un guiño a Podemos, grupo en el que han encontrado «más facilidades», afirmó. Aseguró que el pacto con Podemos con medidas para la legislatura sigue vigente y que la intención del gobierno es cumplirlo. El lunes habrá una reunión entre PSOE y Podemos para analizar el acuerdo, de su resultado dependerá la posición de Podemos respecto a los presupuestos.

De los contactos, Licerán también destacó la disposición encontrada en Amores y Cs, que hará propuestas para su inclusión en los presupuestos. Amores también ha mostrado su disposición si hay más gasto social y ayudas para los sectores económicos más afectados por la crisis del covid, aunque también pidió que el consenso para sacar los presupuestos sea el más amplio posible.