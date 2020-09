El ayuntamiento estudia tomar medidas más restrictivas

El portavoz del gobierno local, Andrés Licerán, ha avanzado este viernes que el ayuntamiento no descarta tomar medidas más restrictivas en los próximos días por el incremento de los casos de coronavirus en el área de salud de Cáceres. Licerán expresó la preocupación del gobierno local por la evolución de la enfermedad, aunque no concretó qué acciones se pondrían en marcha, «hasta que no veamos la evolución de los datos no se pondrán encima de la mesa», aseguró, unas medidas que en cualquier caso se adoptarían de acuerdo con el SES, «con el que estamos en un contacto permanente», aseguró.

El portavoz reiteró que el mayor número de contagios «no vienen de la cultura segura, ni del ocio controlado, sino de las reuniones familiares y privadas, nos hemos relajado en los entornos que nos parecen más seguros». En la reunión que el gobierno local mantuvo este jueves con el consejo de alumnos de la Uex se le pidió ayuda para evitar las celebraciones de fiestas en los pisos. Ese mismo día el alcalde, Luis Salaya, recordó que se está «en un escenario de recaída grave».

Una acción concreta que sí adelantó este viernes Licerán fue que se ha requerido a las brigadas de Obras y de Parques y Jardines del ayuntamiento que refuercen los perímetros de los parques públicos, ya que se han abierto huecos en mallas y muros. Durante el fin de semana se reforzará el control por el uso de la mascarilla y por el consumo de alcohol en la calle.

El área de salud de Cáceres ha superado la barrera de los 200 casos por 100.000 habitantes y registra una decena de brotes activos, según los datos oficiales de la Junta de Extremadura recogidos este viernes por la agencia Efe. Hace un semana, después de detectarse 50 casos, por parte del gobierno local se decidió la cancelación de la Noche del Patrimonio y del concurso de Albañilería.

Según los datos dados este viernes por el SES, el Área de Salud de Cáceres contabilizó un nuevo fallecido: un hombre de 76 años, de Cáceres, que no pertenecía a ningún brote y que estaba ingresado en el hospital San Pedro de Alcántara. Se notificaron este viernes 133 casos sospechosos y se descartaron 128. Se declararon 73 nuevos casos positivos. El área tiene 52 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Desde el inicio de los contagios han fallecido 274 personas en el área sanitaria de Cáceres y se han dado 2.046 altas.



HOSTELERÍA / Preguntado sobre la propuesta hecha por empresarios de hostelería para poner cerramientos en las terrazas de cara al invierno, Licerán comentó que «es algo que estamos valorando», indicando que se quiere dar facilidades al sector, aunque recordó que «también habrá que poner sobre la mesa la situación socio sanitaria y ver caso a caso qué tipo de cerramiento se va a poner, hay muchas variables y se está en diálogo con los hosteleros». La petición parte de la Asociación de Cafés, Bares y Restaurantes de Cáceres y el acuerdo se adoptó en una reunión en la que participaron representantes de más de treinta establecimientos de hostelería.

Por otra parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha propuesto este viernes en la comisión sobre la pandemia covid-19 un cambio en la gerencia del área de salud de Cáceres ante el aumento de enfermos, según informó este viernes Ciudadanos en un comunicado. Salazar recordó que durante la primera oleada de la pandemia «el área de salud de Cáceres fue la más castigada».