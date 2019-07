El ayuntamiento estudiará si se suma a que la Montaña sea paisaje protegido

El ayuntamiento estudiará si se suma a que la Montaña sea declarada Paisaje Protegido. El alcalde, Luis Salaya, mantuvo ayer una reunión con los colectivos ecologistas que firman un proyecto para que se otorgue una figura de protección a la Sierra de la Mosca y se así blinde para proyectos como la mina de litio. En la reunión con el regidor municipal estuvieron presentes en representación de todas las asociaciones Justina Pérez, por Cáceres Verde, Marcelino Cardalliaguet, de SEO/Birdlife, Juan Gil, de Amigos de la Vía de la Plata y Santiago Márquez, por la plataforma Salvemos La Montaña.

El encuentro se prolongó durante algo menos de una hora y los representantes de los colectivos verdes trasladaron los detalles de la propuesta. Márquez valoró de forma «positiva» la reunión y avanzó que tras el encuentro con el alcalde cacereño pedirán otro encuentro para que la alcaldía de Sierra de Fuentes muestre también su apoyo al proyecto. Calificó también Salaya de «positivo» el encuentro aunque quiso ser prudente. Valoró «con buenos ojos» la propuesta, la tildó de «interesante» y avanzó que la idea es «apoyar» la iniciativa, no obstante, defendió que el equipo de Gobierno local tendrá que estudiarla «detenidamente» antes de decidir si se suma como institución. En cualquier caso, agradeció a los colectivos que trabajen por mejorar la protección medio ambiental en el entorno de la ciudad y «por proteger nuestro patrimonio natural que es sumamente importante para Cáceres».

Aunque fue ayer cuando los colectivos ecologistas cacereños presentaron el proyecto en el despacho de alcaldía, la solicitud se registró el pasado 25 de junio en la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, junto a un escrito y un proyecto en el que se solicita esa declaración de espacio natural protegido a las aproximadamente 1.000 hectáreas que conforman esta sierra, que incluye la Montaña y el Calerizo. Son casi medio centenar de organizaciones sociales de Cáceres y personas relevantes del ámbito de la ciencia y las humanidades se han unido para solicitar que la Sierra de la Mosca sea declarada Paisaje protegido, una figura que protegería a largo plazo a este paraje de actuaciones incompatibles con el mantenimiento del entorno natural, como el proyecto de la mina de litio.

Cabe recordar que hasta ahora el PSOE ha mantenido tanto en la oposición como ahora en la alcaldía el mismo posicionamiento en contra de la mina de litio en Cáceres. De hecho, un día antes de recibir a los colectivos ecologistas, Salaya mantuvo este martes un encuentro con representantes de la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) para trasladarles la oposición del nuevo equipo de Gobierno a este proyecto y quiso recalcar que recibió a los empresarios por «cortesía». «Compartimos el fondo de la oposición al proyecto y lo mantenemos pero no compartimos la forma en la que se ha obrado con la empresa invitándoles a venir y después diciendo que no les queremos aquí. En cualquier caso la cortesía no puede perderse y, más allá de eso, nuestra posición es clara», concluyó.