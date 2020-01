El ayuntamiento inicia los trámites para peatonalizar la calle Gómez Becerra

El ayuntamiento ya ha encargado la redacción del proyecto para peatonalizar la calle Gómez Becerra, que pasará a ser una vía de plataforma única, es decir, no habrá diferencia de altura entre la acera y la calzada, y se eliminarán los aparcamientos, como ocurrió con San Pedro de Alcántara. El corte al tráfico de la vía se ha decidido después de consensuarlo con vecinos y comerciantes, que han votado si querían o no peatonalizar la calle. En ambos casos se ha dado el visto bueno por mayoría, aunque el proyecto también cuenta con detractores (los ha tenido desde el principio, de hecho no se ha ejecutado antes porque había un sector que se negaba).

Gómez Becerra es la última calle que falta por peatonalizar, después de que se hayan iniciado las obras para sacar los coches de Obispo Ciriaco Benavente, Clemente Sánchez Ramos y Obispo Segura Sáez (empezaron en noviembre y aún no han concluido). En el caso de Gómez Becerra solo afectará al tramo comprendido entre avenida de España y Hermandad, ya que el que se ubica entre esta última y la gasolinera Mirat no cuenta con los informes favorables para su cierre al tráfico.

El proyecto se recordó el pasado sábado, durante la celebración del roscón solidario del Club Rotary, que se celebró en esta calle. Ese día se cortó al tráfico. La presidenta del colectivo de comerciantes, Isabel Lázaro, aprovechó para pedir al ayuntamiento que agilizara los trámites para adecentar esta arteria comercial, algo que llevan demandando años. «Ayudaremos a que sea más atractiva», le contestó en ese momento el alcalde, Luis Salaya. Se refería precisamente a que el gobierno local ya ha iniciado los trámites para poder licitar la redacción del proyecto, que se sufragará a través de los fondos europeos Edusi, que gestiona la diputación (a Cáceres le corresponden de esta partida 1,5 millones de euros).

Por el momento no se ofrecen fechas concretas para el inicio de la obra, pero los empresarios solicitan que se ejecute cuanto antes: «Si ya estaba todo conforme y consensuado no entendemos porqué no se ha ejecutado todavía», insiste la presidenta del colectivo de comerciantes.

SOLICTARON MEJORAS / La peatonalización se llevará a cabo después de las demandas de los empresarios de la zona que crearon precisamente una asociación para presionar al ayuntamiento con el arreglo de la calle: «Tiene aceras estrechas y es muy oscura», afirma Isabel Lázaro. Aunque, en principio, su petición iba orientada a ensanchar las aceras para facilitar el tránsito de los peatones. Fue el ayuntamiento (en la anterior legislatura) el que barajó suprimir el tráfico rodado en la zona, después de la experiencia de la peatonalización de San Pedro de Alcántara.

Se encargaron los informes técnicos que confirmaron la viabilidad del proyecto. Y se llegaron incluso a hacer pruebas (en diciembre del 2017 se aprobó cortar el tráfico en la vía de viernes a domingo, aunque la medida solo duró unos meses).Finalmente se ha aceptado el proyecto y los comerciantes piden además que se cambie la iluminación. «No se ve nada. El alumbrado tiene mucho tiempo y la luz se proyecta directamente a los edificios por lo que en la calle, de noche, no se ve», insiste la presidenta de los empresarios.