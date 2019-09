El ayuntamiento no compensará a los afectados por la obra de Alzapiernas porque no encuentra la fórmula jurídica y legal para hacerlo. Tras analizar la situación los servicios jurídicos han emitido un informe en el que se especifica que es imposible reparar económicamente el daño ocasionado sin saltarse la legislación vigente. «Por ahora los informes no son nada alagüeños. El anterior equipo de gobierno debía haber contemplado estas compensaciones antes de la obra, pero ahora es imposible compensar estos daños porque no estaba previsto», avanzó ayer el concejal de Fomento, Andrés Licerán. No obstante, afirma el edil, los técnicos municipales continúan buscando la fórmula para poder ayudar a los comerciantes.

Lo único que sí reparará el ayuntamiento será el daño ocasionado al propietario de Esencia Extremeña, Juan Manuel Fragoso, que se vio obligado a cerrar durante más de un mes su negocio debido a los trabajos que se estaban realizando en esta calle. «En este caso sí existe una vía jurídica porque ha tenido que cerrar el bar, pero solo se le podrá compensar por ese mes», aclara el concejal cacereño. Fragoso ha recurrido ya a un abogado para reclamar judicialmente al consistorio las pérdidas que le ha ocasionado esta obra, que lleva ya nueve meses. Esperará a que finalice la actuación para contabilizar económicamente los daños y presentar la denuncia en los tribunales.

El resto de comerciantes y hosteleros estudian también la manera de interponer una denuncia conjunta. Van a contratar a un abogado que se encargará de redactarla y presentarla. En estos momentos cada uno contabiliza sus pérdidas. Debido a los meses que ha estado cerrada la calle acumulan pérdidas de hasta un 70%. Muchos de ellos aseguran que ha habido varias jornadas en las que sus ingresos eran de cero euros, lo que les ha llevado a despedir a personal de la plantilla para no verse abocados a cerrar los negocios. «Como mínimo todos les vamos a reclamar lo correspondiente al IBI y al alcantarillado de todos estos meses. Les pedimos que no nos lo cobraran mientras la obra pero no quisieron y tampoco es una gran cantidad de dinero para todo lo que hemos aguantado», se queja uno de los afectados, Antonio Mateos.

A las pérdidas económicas se suman los daños ocasionados en sus establecimientos, que presentan fachadas destrozadas y grietas en el interior. Es el caso de la Ferretería Mateos Rebollo y de la tienda de embutidos Los Ibéricos, ambas colindantes a la cuesta en la que se está instalando la escalera. Ya está en manos de los peritos de los seguros, que reclamarán los daños al consistorio.

A DÍAS PARA LA INAUGURACIÓN / Mientras tanto, las obras continúan en Alzapiernas. La escalera mecánica debía haber entrado en funcionamiento ayer, fecha en la que expiró el contrato con la empresa que la ejecuta, pero aún restan los últimos retoques. Según informó ayer el concejal de Fomento ya se han instalado las barandillas y la rampa y se prevé que antes de que finalice la semana la calle quede abierta. La idea es inaugurarla este viernes, aunque sobre esto no se ofreció ayer una confirmación oficial (no obstante, aunque se inaugure el viernes, es posible que la escalera esté operativa un día antes).

Ayer a media mañana media decena de operarios se afanaban en los últimos remates. La escalera continúa tapada para protegerla del polvo de la obra, pero ya se ha probado en varias ocasiones, la última vez ayer. «El funcionamiento está bien, esperamos que mañana o pasado pueda estar funcionando, no vamos a permitir que pase de esta semana», aseguró Licerán. No obstante, el retraso de estos días no obligará al consistorio a realizar una prórroga del contrato.