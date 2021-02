El ayuntamiento obligó a limitar el permiso de investigación dado a la empresa minera

El servicio de Urbanismo del ayuntamiento emitió el pasado 27 de octubre un informe desfavorable a la solicitud presentada por Tecnología Extremeña del Litio para la investigación de los recursos mineros de 1.329 hectáreas. Las observaciones hechas en este informe son las que condicionaron que el permiso que finalmente concedió la Junta limite las labores de investigación en 854 de las 1.329 hectáreas a las que afecta la autorización. Tecnología Extremeña del Litio está participada por Infinity Lithium y por Sacyr.

Estas observaciones aparecen en la resolución de la Consejería para la Transición Ecológica que otorga el permiso de investigación y autoriza el plan de restauración presentado por la empresa. El anuncio de este permiso se publicó este martes en el Doe. Es la cuarta autorización que se concede a la empresa para la investigación de los recursos mineros dentro de sus planes de abrir una mina a cielo abierto en Valdeflores para extraer litio. Los tres permisos anteriores se anularon.

Lo que advertía el servicio de Urbanismo era que la documentación aportada por la empresa era insuficiente y obviaba la normativa local (el Plan General Municipal de Urbanismo). Esto motivó que su informe fuese desfavorable porque la actividad extractiva «está expresamente prohibida» en la mayor parte de los terrenos objeto de la investigación por ser suelos que son no urbanizables y con un grado de protección que impide las citadas actividades.

Este informe no frenó el permiso de la Junta, pero sí matizó las condiciones. Se ha dado autorización pero en 854 hectáreas no se pueden ejecutar sondeos mecánicos ni calicatas, «limitándose a trabajos en los que no sea preciso la aplicación de técnica minera».

Este permiso de investigación no afecta al espacio donde se proyecta la mina. La autorización para trabajar en esta zona está pendiente y es más importante que la ya dada porque de la misma se podría derivar la solicitud de concesión de explotación para la excavación de la mina que la empresa puede solicitar a continuación.

En la resolución del permiso ya concedido se recuerda a la empresa la obligación de que se tendrá que realizar una evaluación de impacto ambiental abreviada si acomete labores mineras que impliquen trabajos con maquinaria pesada (sondeos mecánicos y calicatas) en las hectáreas en las que podría hacerlo o si abre nuevos caminos o modifica los existentes. La garantía que debe aportar para rehabilitar el espacio afectado es de 8.250 euros, según se cifra en la resolución de la Junta.