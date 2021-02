El ayuntamiento se opone al permiso de investigación de Valdeflores

"No es viable urbanísticamente» y la actuación contemplada «no puede considerarse como simple realización de sondeos de investigación, sino que se trata de una actividad extractiva» no autorizada por el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo en los suelos donde se pretende desarrollar. Con estas dos ideas, que no son nuevas y que repiten argumentaciones anteriores, el ayuntamiento se opone a que se conceda el permiso de investigación Valdeflores por el servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Junta.

Este permiso es el más importante de los dos que ha pedido Tecnología Extremeña del Litio, participada por Infinity Lithium y Valoriza Minería y que promueve el proyecto de la mina. Lo es porque el permiso de investigación Valdeflores afecta a las dos cuadrículas mineras donde se proyecta la excavación de la mina de litio. En el permiso de investigación -Ampliación de Valdeflores- que se ha concedido recientemente por la Junta se incide en una superficie mucho mayor, pero no en el espacio propio donde se planifica la mina.

El posicionamiento en contra del permiso de investigación Valdeflores se abordó en la junta local de gobierno que se celebró el pasado 5 de febrero. Tocaba volver a abordar este tema porque Minas ha concedido al ayuntamiento un plazo para presentar alegaciones en trámite de audiencia. Un año antes, cuando la documentación del permiso estuvo en exposición pública, el ayuntamiento ya había presentado alegaciones.

En la información técnica y jurídica que se llevó a esa junta local para tomar una decisión se incide por el servicio técnico de Urbanismo en que las actividades que contempla el proyecto de investigación «estarían englobadas en los trabajos de extracción o explotación de recursos mineros» y en sus conclusiones se subraya que el proyecto de investigación planteado «no resulta viable desde el punto de vista urbanístico ya que las actividades extractivas no se encuentran autorizadas en los suelos clasificados como Montaña, Cerros y Sierras en su grado 2 y en los suelos no urbanizables de Masas Forestales, que son las dos categorías que tienen los suelos donde la empresa pretende realizar sus investigaciones para con los resultados obtenidos pedir la autorización de explotación para la excavación de la mina a cielo abierto para litio.

En el informe del servicio jurídico de Planeamiento del ayuntamiento se insiste en los mismos planteamientos. Se recuerda que «el uso vinculado a las explotaciones extractivas no está permitido» en los dos tipos de suelos a los que afectaría el permiso de investigación Valdeflores. Y además se recuerda que ya se tramitó por el ayuntamiento una solicitud de la empresa para la modificación del plan general de urbanismo para crear en esta zona una nueva categoría que se denominaría suelo no urbanizable de protección Mina de Valdeflores en el que estarían autorizados los usos extractivos. El pleno de la corporación local, en un acuerdo que adoptó en abril de 2018, decidió no admitir a trámite esta propuesta de la empresa.

La junta local de gobierno acordó el pasado día 5 remitir a Minas de la Junta estos informes, además del redactado por el servicio jurídico de Urbanismo, todos contrarios a que se dé el permiso de investigación por la actividad extractiva que se pretendería, y también las alegaciones que se presentaron en 2019, que son en el mismo sentido. Ahora la Junta, tras el análisis de todas las alegaciones, tendrá que tomar una decisión. La opinión del ayuntamiento tiene más peso al ser una administración con competencias en la ordenación del suelo.