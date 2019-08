El ayuntamiento pierde recaudación al no liquidarse sus ingresos del Estado

El ayuntamiento está perdiendo recaudación con la no aprobación y publicación de la liquidación de su participación en los ingresos del Estado correspondiente al ejercicio de 2017, una actualización que ya se tenía que haber hecho pública, pero que todavía no lo es porque «se necesita una norma con rango de ley, por lo que, por el momento, no se ha podido sacar porque estamos en funciones», según se explicó desde el Ministerio de Hacienda.

La cantidad se conocerá cuando esté la liquidación, algo para lo que habrá que esperar semanas, si hay Gobierno el 23 de septiembre, o meses, si al final hay elecciones el 10 de noviembre. Es previsible que el resultado sea positivo para el ayuntamiento y que Hacienda tenga que compensar al consistorio por la pérdida de recaudación a causa de la diferencia entre las cantidades dadas a cuenta en 2017 y los datos finales que recoja la liquidación.

En seis de los siete primeros ejercicios de esta década la liquidación fue favorable al consistorio, un saldo positivo que por ejemplo en 2014 fue de casi un millón de euros. Además los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 4,1% en 2017, destacando que la recaudación por IRPF se incrementó un 6,4% y en el IVA se superó el 7%, según los datos del informe anual de la Agencia Tributaria. Esta tres variables influyen en la liquidación. A más ingresos, mayor es la posibilidad de que las entregas a cuenta se tengan que actualizar en la liquidación con un saldo favorable al ayuntamiento.

Aunque es otro escenario y otro sistema, lo que ocurre al ayuntamiento se asemeja a la que está pasando con las comunidades autónomas, a las que el Estado tampoco está transfiriendo su saldo a favor de la liquidación de 2017. En el caso de las comunidades también se está reclamando la actualización de las entregas a cuenta por su participación en los tributos del Estado correspondiente al 2019. Desde el Gobierno se argumenta que no se pueden transferir estos fondos porque está en funciones y se apoya en un informe de la Abogacía del Estado (ayer la ministra María Jesús Montero explicó que aún no se cuenta con dicho informe, que se ha hecho una consulta y que se espera recibir el mismo «en breve»).

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO / En 2017 el ayuntamiento recibió 18.317.072 euros en entregas a cuenta con cargo a su participación en los ingresos del Estado. Esta cantidad es la que está pendiente de actualizar con la liquidación aún no publicada. En 2018 se tuvo una aportación en entregas a cuenta de 19.117.097 euros, que es la misma cantidad que se da en 2019, no se ha actualizado por la prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2018.

La participación del ayuntamiento en los ingresos del Estado es su segunda fuente de recursos, solo superada por lo que se percibe con cargo al IBI. La previsión de las cantidades que el Gobierno va a entregar a cuenta en el siguiente ejercicio es uno de los datos principales que tiene que conocer el consistorio para la elaboración de sus presupuestos, ahora toca los del 2020 (en Cáceres también se está con los presupuestos prorrogados de 2018) y a día de hoy esas entregas serían las mismas que las presupuestadas por el Gobierno en 2018.

Las liquidaciones casi siempre han sido favorables al ayuntamiento. Las principales excepciones fueron en los años 2008 y 2009 a causa de la crisis económica y de la reducción de los ingresos del Estado. En esos años tocó al ayuntamiento devolver 6 millones de euros a Hacienda.