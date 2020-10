El ayuntamiento plantea limitar el tráfico en 17 calles del centro

Todas las corporaciones locales desde hace treinta años han dado un paso para restringir el tráfico en las calles del centro. Ahora le toca el turno a la que preside Luis Salaya. A la comisión informativa de Seguridad Vial que se celebra este miércoles en el ayuntamiento se lleva un informe que plantea la limitación de la circulación en 17 calles y plazas del centro -son las que se detallan en la foto-. Para hacerlo bastaría con la instalación de dos cámaras para el control del acceso, una en la entrada de San Antón y otra en San Ildefonso.

No solo están en la lista las tres sabidas desde hace meses (Parras, San Antón y Clavellinas), sino que se suman otras catorce en el eje de las plazas de Santa Clara-Soledad y San Juan. Por ahora es solo una propuesta que está recogida en un informe del área de Infraestructuras del ayuntamiento, que es el que el concejal delegado, Andrés Licerán, ha trasladado a la comisión para su debate, un órgano en el que están representados todos los grupos políticos del ayuntamiento. Sus indicaciones también parten de solicitudes de residentes y de una reunión con la asociación de vecinos de Ciudad Monumental. También incluye cambios en los sentidos de circulación en vías del este de casco viejo y del recinto intramuros.

FECHAS / No hay fecha para su implantación. No puede haberla por dos motivos. El primero es que la colocación de las cámaras se ha vinculado desde las primeras que se instalaron al contrato de concesión por el que una empresa gestiona la sala de control del tráfico y el sistema de restricción. Habría que modificar ese contrato o esperar a la adjudicación de uno nuevo con la colocación de las cámaras como mejora. La segunda causa es que la transformación de las calles San Antón y Parras en una plataforma única y la peatonalización de Clavellinas necesitan de una partida presupuestaria que aún no se tiene. También hay una tercera razón: se tendrá que modificar la ordenanza municipal.

Los cambios que se proponen en el informe son de tres tipos. El más importante es la ampliación del área de restricción del tráfico con la colocación de una cámara en San Ildefonso. Con su instalación sólo los conductores autorizados -en la ordenanza reguladora del sistema de accesos se detallan- podrían circular por las calles Macarena, Consolación San Ildefonso, Damas, Fuente Nueva, Torremochada, Soledad, Pizarro, Hornos, Gallegos, Cornudilla y Sergio Sánchez y por las plazas de la Soledad y Santa Clara.

El segundo cambio pasa por la instalación de una cámara de control del acceso en la entrada a la calle San Antón. Solo estarían autorizados a acceder en el eje San Antón-Parras los residentes, los titulares de garajes, los usuarios del aparcamiento público de obispo Galarza y los vehículos de servicios públicos (taxis, autobuses...). Clavellinas se peatonalizaría y solo se pemitiría acceder a garajes.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN / La tercera modificación se limitaría al sentido de circulación de calles. Una pasa por permitir a los residentes del este del recinto intramuros entrar por la plaza del Socorro y por la calle Obras Pías de Roco, de esta manera no tienen que acceder dando la vuelta antes por los adarves y Santa María, podrían entrar desde San Blas. Otra consiste en modificar el sentido de la circulación del vial que comunica la plaza de Canterías con la avenida de San Blas , que sea de entrada a la plaza y no de salida para permitir un acceso más rápido a la zona desde San Blas. Con esta variación también se pretende disminuir la presión del tráfico rodado en Peñas y Luis Grande Baudesson.