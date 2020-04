El ayuntamiento prevé inyectar más de 3 millones de euros a Cáceres para paliar la crisis

El Ayuntamiento de Cáceres prevé dotar a la ciudad de más de 3 millones de euros para paliar los efectos económicos y sociales que conllevará al crisis del coronavirus. El alcalde, Luis Salaya, dijo que "es incalculable" lo que realmente necesitaría la ciudad para su recuperación porque "es más" de lo que los fondos municipales, los de la Junta y los del Estado juntos podrían aportar.

De momento, mañana se celebra una Comisión de Economía, que el alcalde no presidirá, tampoco hay fecha prevista para un pleno y dijo que no sabe si la propuesta de los concejales no adscritos para renunciar a parte de las dietas y de la asignación municipal de los grupos políticos se va a aceptar. Lo que sí dijo el regidor fue que habrá un presupuesto de un millón de euros para tramitar ayudas sociales, y que de ellas medio millón se destinará a las personas mayores, con medidas a corto plazo que se aplican durante el confinamiento y las de a largo plazo, que se implementarán cuando se levante el estado de alarma.

Entre este colectivo se incrementará la teleasistencia domiciliaria, el monitoreo para tenerlos localizados, rehabilitación, terapias ocupacionales, higiene, catering a domicilio y entrega de Eppis. Entretanto, los voluntarios de Red Cor han realizado 450 servicios con personas mayores. Se prevén campañas de concienciación que alcanzarán a 10.000 ancianos y 500 establecimientos entre comercios y farmacias cercanas a sus domicilios para que puedan tener sus necesidades básicas siempre cubiertas.

Asimismo, se realiza acompañamiento telefónico a 25 personas, que son atendidas siempre por el mismo voluntario, que da conversación y palía la soledad de los abuelos. Además, se han repartido 180 tablets en residencias de ancianos y hay 95 cacereños mayores de 65 años cosiendo batas y mascarillas.

En este escenario, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales no para de trabajar. Ya ha recibido 111 llamadas sobre renta garantizada, ayudas urgentes y pagos de alquiler a los autónomos que han supuesto un pequeño respiro para su castigada economía.

Igualmente, del 24 de febrero al 13 de abril, este organismo entregó 391 ayudas por valor de más de 187.400 euros, realizó 74 llamadas de teleasistencia, registró 11 alarmas atendidas aunque ninguna de ellas de carácter sanitario, controló los menús infantiles, hizo llamadas de seguimiento a comunidades vulnerables y está enviando ofertas laborales ante la necesidad de mano de obra surgida en el Valle del Jerte para la recogida de la cereza.

El alcalde ha hecho de nuevo mención a la "durísima y trágicamente difícil situación" que atraviesan las residencias de ancianos. Dijo que el número de muertos alcanza los 65 en esos edificios. En cuanto al cómputo global de fallecidos en la ciudad, a Salaya no se le ha proporcionado el dato, solo sabe por fuentes oficiales que el número en el área de salud (es decir, Cáceres y su provincia) es de 159.

Sobre si, como ha pedido el portavoz regional del PP, José Antonio Monago, hay que intervenir la Asistida ante su delicada situación, el mandatario cacereño ha dicho: "No lo sé ni yo ni Monago, lo saben los profesionales y médicos que diseñan el protocolo de actuación de esa residencia".