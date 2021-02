El ayuntamiento quiere despejar cualquier duda sobre su rechazo al proyecto de la mina de Valdeflores y su posición firme en contra del mismo. Lo hará con una moción conjunta que viene avalada por 22 de los 25 concejales. Todos los ediles, menos los de Cs. Su presentación se produce tras la resolución de la Junta que concede uno de los dos permisos de investigación que ha pedido Tecnología Extremeña del Litio (TEL), la empresa que promueve el proyecto de Valdeflores. Es una moción institucional. La competencia no es solo municipal, ahora no tiene un efecto directo, salvo el mensaje que se quiere lanzar de dejar patente la posición política de la mayoría de la corporación.

Se iban a presentar dos mociones, una del grupo municipal socialista, que está al frente del gobierno local, y otra de Unidas Podemos. Se funden en una y el gobierno ha recabado el respaldo del PP y de los ediles no adscritos. Solo Cs, único partido que no se ha posicionado en contra del proyecto, no se suma. Al texto inicial se han ido añadiendo aportaciones, como las de los no adscritos Alcántara y Díaz para que se promueva el desarrollo económico sostenible del entorno.

El permiso de investigación concedido por la Junta, que gobierna el PSOE, ha puesto en una situación incómoda al gobierno de Luis Salaya. Aunque ha sido el servicio de Urbanismo del ayuntamiento el que al final logró que se limitase el permiso de investigación dado a TEL, es también esta misma administración la que tendrá que dar licencia a la empresa minera para los trabajos de investigación en la zona. Y esto ha sido cuestionado por los colectivos que se oponen a la iniciativa y que anuncian movilizaciones.

«Nosotros no podemos saltarnos la ley, somos la administración y si la ley dice que hay que dar esas licencias con las condiciones y restricciones oportunas, se concederán», argumentó ayer el portavoz del gobierno local, Andrés Licerán, que aprovechó para reiterar el rechazo al proyecto e insistir en que esta posición del gobierno local «podría ponerse en peligro si nos saltamos cualquier tipo de normativa o ley». El permiso permite hacer una investigación de los recursos mineros, sin utilizar medios mecánicos o extractivos -que es la limitación que ha logrado poner el ayuntamiento-, en un suelo en el que según la norma local no puede haber una mina.

En la moción se repiten argumentos ambientales y normativos y mete como novedad que se cuestionan las posibilidades financieras de la empresa para restaurar el suelo si una vez iniciada la actividad se tiene que abandonar. Se pone de manifiesto el riesgo de que se deje la corta sin restaurar, obligando a la administración a asumir el coste, y que el proyecto se lleve a través de sociedades subsidiarias para salvar de un riesgo financiero a la matriz.

Entramado societario

Se desgrana la participación de cada sociedad, la mayoría con un capital social reducido para la financiación que requiere la intervención minera. Así se detalla que TELestá participada por Extremadura Mining (75%) y Valoriza Minería -Sacyr- (25%) y que la primera es en su totalidad de Tonsley Mining, sociedad que es a su vez propiedad de Infinity Lithium. En la moción incluso se asegura que «algunos gestores de Infinity -empresa que capitanea públicamente el proyecto- han sido protagonistas» de proyectos que «han ido a la quiebra a los tres o cuatro años del inicio de la actividad».

David Valls, gerente en España de Infinity Lithium y director general de Extremadura Mining, que es la empresa española de Infinity, explicó este viernes que este modelo de intervención es normal y que la iniciativa tiene que ir a nombre de una empresa española. Valls insistió en que en el caso de que el proyecto cuente con todas las autorizaciones, «no se movería ni una piedra sin tener antes toda la financiación -aproximadamente 280 millones- y depositado el aval» que garantice la restauración de los terrenos una vez finalizada la actividad minero e industrial que se proyecta.

Depositar el aval

Valls mostró la disposición de la empresa a que antes de iniciar la excavación se deposite en una cuenta bancaria el importe total del coste de la restauración de los terrenos -que en el proyecto se evalúa en 16 millones- y recordó que el plan de restauración que se propone está abierto a los cambios que planteen la administración local y autonómica. Insistió en que «nada tiene que ver la dimensión actual» de TEL con que se ponga «sobre la mesa» la financiación y el aval necesario cuando el proyecto cuente con las autorizaciones. El gerente recalcó que las valoraciones y posicionamientos sobre el proyecto se tienen que realizar una vez que cuente con los informes de todas las administraciones que tienen la competencia.

Al margen de la moción, la clave sigue estando en la protección que el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo de Cáceres da al terreno donde se quiere desarrollar el proyecto de la mina. En su texto actual impide la actividad extractiva. De la modificación o no de las condiciones del plan dependerá si el proyecto de la mina logra la autorización necesaria para su desarrollo. Si el plan se mantiene con su articulado en vigor, no se podrá conceder a la empresa el permiso de explotación de la mina en Valdeflores.