El Ayuntamiento reconoce que los vertidos del Hospital Universitario se llevan produciendo desde el verano

El portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha reconocido que los vertidos de aguas residuales del Hospital Universitario a la finca El Cuartillo se llevan produciendo desde el verano, y ha asegurado que "el problema" ya está solucionado.

Según Licerán se trata de un problema con la canalización y tanto el Servicio Extremeño de Salud (SES), como responsable del centro hospitalario, como la Diputación de Cáceres, como propietaria de la finca, "llevan trabajando en este asunto desde el verano".

Asimismo, el portavoz del Gobierno cacereño ha asegurado que los vertidos "no son tóxicos", "no producen ningún daño a las personas" y "jamás se han podido filtrar hacia el Guadiloba". "La situación de alarmismo que están generando es altamente imprudente porque el vertido no es tóxico", ha incidido Licerán en alusión a la denuncia planteada este martes por el PP, que ha puesto el asunto en manos del Seprona de la Guardia Civil.

Según ha dicho, el ayuntamiento cacereño "ha estado en pleno contacto" con el SES y la Diputación para "vigilar que se corrigiera" este vertido de aguas residuales a un área de recreo de la finca El Cuartillo.

"La verdad es que esta no es la política que esperamos de la oposición y el alarmimso y la utilización de un problema para generar una alarma imprudente es algo que desde el equipo de Gobierno creemos innecesario y no está a la altura de lo que se espera de la oposición", ha zanjado Licerán.