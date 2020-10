El ayuntamiento reparte 8.000 mascarillas entre asociaciones de mayores

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), repartirá 8.000 mascarillas entre las asociaciones de personas mayores de la ciudad, para proteger a sus usuarios "porque son los que se están llevando la peor parte en la pandemia y, además del virus, conviven con el miedo y la soledad". Así lo ha manifestado el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, quien prevé que se van a repartir a 15 asociaciones de personas mayores de la ciudad, y a través de los talleres que el IMAS realiza cada año.

De esta forma, los profesionales del IMAS del área de personas mayores distribuirán las mascarillas en puntos de encuentro tales como la sede de la Asociación de la Bondad, del recurso socioeducativo de Nuevo Cáceres, Plaza Primero de Mayo, Plaza de Santa Lucía, Doctor Fleming y el centro de la Plaza Mayor. También en la Casa del Mayor, en el barrio de San Marquino, centro Parque del Príncipe, San Blas, Pinilla y las entidades locales menores de Valdesalor y Rincón de Ballesteros.

El alcalde ha asegurado que el IMAS "seguirá manteniendo el contacto telefónico para paliar la soledad de muchas personas que se auto confinan en sus hogares" debido a la evolución epidemiológica de la crisis del coronavirus. Asimismo, se realizarán talleres virtuales de desarrollo cognitivo para ejercitar la memoria y talleres de 'mindfulness' virtuales para movilizar el cuerpo y activarlo desde casa. "No dejaremos de considerar a nuestras personas mayores prioritarias en estos momentos tan difíciles", ha destacado Salaya.

Las denuncias interpuestas por la Policía Local por incumplir normas sanitarias han vuelto a subir en Cáceres, que ya registra 93 sanciones esta semana, la mayoría por beber alcohol en la vía pública y por el ruido generado en fiestas y botellones en viviendas particulares. Según los datos aportados este viernes por el alcalde, Luis Salaya, la Policía Local ha denunciado a 12 personas por no usar mascarilla o usarla incorrectamente, lo que supone que desde la imposición de esta obligación la ciudad suma ya un total de 420 multas.

Por otro lado, las sanciones por exceder el número máximo de seis personas en reuniones asciende a 27, mientras que por consumo de alcohol en la vía pública se han interpuesto 22 multas desde el inicio de semana, el mismo número de denuncias generadas por ruidos;. A ellas se suman otras 10 por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, una de ellas con decomiso de estupefacientes. Por otra parte, el alcalde se ha referido a la decisión de la Junta de Extremadura de decretar la limitación de aforos al 50 % en establecimientos públicos durante los próximos catorce días, con lo que Cáceres pasa a un nivel de alerta similar al de la fase 2 de la desescalada.

Salaya ha manifestado que no se contemplan medidas adicionales por parte del Ayuntamiento, más allá de decisiones puntuales, como cerrar el Olivar Chico de los Frailes para evitar que se junten grupos de personas en este puente. "Algunas de las medidas que se ponen en marcha ahora ya dieron buen resultado cuando se aplicaron a Cáceres a principios de octubre", ha valorado en rueda de prensa, por lo que ha esperado que en esta ocasión así vuelva a ser.

El regidor cacereño ha vuelto a apelar a la "responsabilidad de todos, que será la que nos permita mejorar la situación", y ha manifestado que "no podemos convertir la ciudad en un estado policial con agentes detrás de cada individuo" Por último, ha lamentado que "ayer veíamos imágenes en la nueva ampliación del Parque del Príncipe con algunas aglomeraciones que no son deseables". "Ahora las medidas están muy claras, no son confusas y hay que respetarlas", ha aseverado