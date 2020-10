El ayuntamiento volverá a baremar un concurso de traslado de la policía tras la anulación del proceso

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento cacereño volverá a baremar a los aspirantes que se presentaron a las 12 plazas que se convocaron el año pasado en la Policía Local a través de un procedimiento de movilidad o traslados.

La razón es que esta convocatoria ha sido anulada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, que da la razón a una aspirante excluida del proceso que presentó un recurso al entender que, en el caso de los traslados, no es necesario realizar una prueba psicotécnica porque ya son policías, y solo deben tenerse en cuenta el resto de méritos puntuables.

La sentencia es firme y ha anulado la prueba psicotécnica de manera que habrá que repetir el concurso de traslados sin tenerla en cuenta, por lo que, todo parece indicar, que la aspirante que recurrió conseguirá su plaza en la Policía Local de Cáceres.

La intención del Ayuntamiento cacereño, según ha explicado Salaya este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, es "trabajar para que no se vaya nadie de los que se han incorporado", por lo que se apuesta por buscar una alternativa para la persona que ahora ocupa esa plaza con el objetivo de causar el menor daño posible y que no tenga que abandonar la plantilla de policías locales. "No quedan invalidados los exámenes psicotécnicos, sino solo en los concursos de traslado ya que la sentencia entiende que los policías que ya ejercen en otras localidades ya han superado esta prueba y no tienen que volver a realizarla", ha concluido.