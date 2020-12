El Banco de Alimentos recauda 110.000 euros en la recogida navideña

Hay forma de saber quiénes son los beneficiarios del Banco de alimento? Son los mismo q reciben alimentos en cruz roja, o los mismos q reciben alimentos de organizaciónes religiosas? ? O están en Cáritas,etc etc. NO hay, no existe una base de datos para cotejar quienes reciben ayudas de alimentos? Pues amigos habrá muchos q se estén aprovechando de la buena voluntad de los españoles. Gestión , buena gestión para no parecerse a los políticos!!