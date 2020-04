Un bloque de Cáceres denuncia una obra interior pese a la prohibición

No lo comprendo. Si los trabajadores entran y salen por zonas comunes, transportan y acarrean materiales y escombros también por éstas, parece ser un flagrante incumplimiento del decreto, y si no la paran, podría tratarse de una desobediencia y resistencia a la Autoridad de libro, porque no caben interpretaciones se ponga como se ponga de estupendo el subdelegado de turno. Aunque tampoco entiendo que las fuerzas de seguridad del Estado no la paren utilizando incluso la fuerza si fuera necesario. Estarán muy atareados minimizando los efectos de esta crisis en la gestión del gobierno Sanchista, según palabras quasi textuales de ese general de la GC, todo un intelecto.